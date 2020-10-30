كيا سبورتاج 2022 الجديدة كلياً تظهر بالشكل التخيلي

الخليج ٣٦٥ نت – مع استمرار كيا في تطوير سبورتاج 2022 الجيل الجديد، ظهر تصميم تخيلي مثير للاهتمام من المصمم Kitekro بناء على أحدث الصور التجسسية للسيارة. من الصعب الجزم بمدى دقة هذا التصميم الجريء، ولكن من الواضح استلهامه لشكل كيا K5 الجديدة. وتشير التقارير إلى مشاركة سبورتاج القادمة للكثير من تقنياتها ومحركاتها مع هيونداي توسان الجديدة، مثل محرك 4 سلندر سعة 2.5 لتر بقوة 190 حصان وعزم 246 نيوتن متر، بالإضافة إلى محرك 1.6 لتر تيربو ونسخة هجينة جديدة بالقابس والدفع الكلي، وسنعلم المزيد مع اقتراب كيا من تدشين السيارة.

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