عرض ابراهيم الجفالي على مرسيدس AMG GLE53 كوبيه 2021

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات على سيارات مرسيدس من الوكيل الحصري للصانع الألماني في المملكة شركة ابراهيم الجفالي، حيث تقدم عرض مُميز على سيارة مرسيدس AMG GLE 53 كوبيه 2021.

في البداية، تتميز السيارة بواجهة أمامية رياضية مع شبك باناميريكانا ذي الأعمدة الرأسية، ومصد أمامي قوي، مع مصابيح أمامية جديدة كلياً، ومصد أمامي قوي بالإضافة إلى مصابيح خلفية تُشبه إلى حد كبير مصابيح CLA الجديدة.

وفي الداخل، تحصل على الكثير من التقنيات، والتي تشتمل على شاشة وسطية جديدة تتفاعل مع حركات اليدين والكتابة بإصبع واحد أو أكثر، وفتح السيارة وتشغيلها وغلقها ببساطة من خلال حمل المفتاح، إضافة الى فتح صندوق الأمتعة وإغلاقه تلقائيّاً دون اتصال مباشر، وغيرها الكثير.

ومن حيث القوة، تستمد السيارة قوتها من نفس المحرك المستخدم في GLE53 العادية، وهو محرك بست أسطوانات I6 سعة 3 لتر توربو سوبرتشارجد مع نظام هجين خفيف EQ-Boost بجهد 48 فولت يوفر قوة إضافية تبلغ 21 حصان و250 نيوتن.متر من عزم الدوران، لتُصبح القوة الإجمالية 429 حصان و520 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بتسع سرعات ونظام دفع كلي.

سعر السيارة 540,500 ريال يشمل:

– ضريبة القيمة المضافة

– ضمان 5 سنوات

– يوجد عرض التقسيط 50% دفعة أولى و50% بعد سنتين بدون عمولة تمويل