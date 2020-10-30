لكزس LC تحصل على إصدار “الطيران” الخاص

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الخليج ٣٦٥ نت – حصلت لكزس LC على إصدار خاص أنيق باسم Aviation، أو الطيران، لفئات LC 500 و LC 500h ولمسات جمالية حصرية.
أهم ما يميز التصميم الخارجي للإصدار هو الجناح الخلفي الجديد من البلاستيك المدعم بألياف الكربون، وقد قام نفس فريق تصميم لكزس LFA الأيقونية بتطوير الجناح وإتقان تفاصيله المتعددة لتحسين ثبات السيارة وراحتها في السرعات المرتفعة.
كما حصل الإصدار على جنوط 21 إنش سوداء جديدة، ولمسات سوداء أخرى على الشبك، وجلود ألكانتارا الفاخرة على المقود والأبواب.
ويستمر الإصدار بنفس محرك 5.0 لتر 8 سلندر بقوة 471 حصان ومحرك آخر هجين 3.5 لتر 6 سلندر بقوة إجمالية 354 حصان، وتنوي لكزس صنع 70 نسخة فحسب من الإصدار الخاص للسوق الياباني.
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