مواصفات وأسعار تويوتا كورولا 2021.. ونسخ خاصة من الـ"هاتش باك"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ينتظر عشاق السيارات بشفغ نسخة 2021 من السيارة الأكثر شعبية في العالم، وهي تويوتا كورولا المميز.. إليك التفاصيل

وقدم موقع "كار أند درايفر" عرضا لمواصفات وقدرات هذه النسخة المميزة المرتقبة من طراز كورولا للعام المقبل، شمل الكشف عن قوة محركه والفئات التي تتوفر منه للبيع بالأسواق.



الجديد بنسخة 2021



تحدث الموقع في البداية عن أبرز ما اجري من تحديثات لنسخة 2021 من طراز كورولا، وأفاد بأن تويوتا تطرح نسخة خاصة ضمن فئة هاتش باك من الطراز لعام 2021 تصنع منها 1500 نسخة فقط، مع إجراء تحسينات على المساحة الداخلية للطراز ومساحة التخزين بالحقيبة الخلفية.

الأسعار

يتوفر من طراز تويوتا كورولا لعام 2021 للبيع بالأسواق 9 فئات بأسعار مختلفة، الفئة الافتتاحية من الطراز باسم L sedan تتوفر بسعر 20,780 ألف دولار، والفئة التي تليها تتوفر باسم LE sedan وتطرح بسعر 21,230 ألف دولار.

ثم فئة SE hatchback التي تطرح بسعر 21,420 ألف دولار، ثم فئة Nightshade hatchback التي تطرح بسعر 23,420 الف دولار، ثم فئة LE hybrid hatchback التي تطرح بسعر 24,355 ألف دولار، ومن بعدها فئة XSE hatchback التي تطرح بسعر 24,370 ألف دولار.

ثم فئة من الطراز هي XLE sedan تطرح بسعر 25,180 ألف دولار، ومن بعدها تأتي فئة APEX SE التي تطرح بسعر 26,777 ألف دولار، وأعلى فئة من الطراز هي فئة APEX XSE التي تتوفر بسعر 30.011 ألف دولار.





المحرك

يتوفر من طراز كورولا لعام 2021 خياران، الأول هو محرك بسعة 1.8 لتر يتوفر لفئات الطراز الافتتاحية، ينتج قوة 139 حصانا، مع عزم دوران 126 لفة/قدم.

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والخيار الثاني من المحركات، بسعة 2.0 لتر، ينتج قوة 169 حصانا، مع عزم دوران 151 لفة/قدم.

استهلاك الوقود

الفئات العاملة بمحرك بسعة 1.8 لتر من طراز كورولا تستهلك جالونا لكل 29 ميلا يقطعهم الطراز على الطريق داخل المدن.

في حين تستهلك الفئات العاملة بمحرك ذي سعة 2.0 لتر جالونا لكل 31 ميلا يقطعهم الطراز على الطريق داخل المدن.





الصالون الداخلي

من الداخل يتوفر طراز تويوتا كورولا 2021 بمساحة داخلية تكفي لـ 5 ركاب، وبالمقاعد الأمامية تتوفر مساحة أسفل المقاعد لامتداد القدم تصل لـ 42.0 بوصة، ومساحة للأعلى لامتداد الرأس تصل لـ 38.3 بوصة، وبالمقاعد الخلفية، تتوفر مساحة للأسفل لامتداد الأقدام تصل لـ 34.8 بوصة، ومساحة للأعلى تصل لـ 37.1 بوصة.

التقنيات

ويحظى الطراز بمنظومة تقنية مميزة، تشمل شاشة عرض بقياس 7 بوصات، تدعمها أنظمة أبل كار بلاي واندرويد أوتو، ومتحدث أمازون أليكسا الذكي، مع توفر خاصية الاتصال اللاسلكي بالإنترنت وخاصية راديو SiriusXM المتصل بالقمر الصناعي، ونظام صوتي مكون من 9 مكبرات صوتية من ماركة JBL.





الأمن والحماية

ويتمتع طراز كورولا بنسخته الجديدة لعام 2021، بنظم أمن وحماية مساعدة للسائق، أبرزها نظام التنبيه المسبق في حالات الاصطدام، ونظام المكابح ذاتية التفعيل، وأيضا نظام الفاظ على المسار ونظام الحفاظ على مسافة آمنة بين السيارة وما حولها من مركبات عبر ضبط السرعة.