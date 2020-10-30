بالصور.. السيارة الطائرة "AirCar" تحلق في سماء سلوفاكيا لأول مرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشرت شركة KleinVision السلوفاكية، مقطع فيديو يرصد رحلة تجريبية لتحليق السيارة الطائرة "AirCar" التي تتحول من مركبة لطائرة لأول مرة.

وتحلق السيارة في أقل من 3 دقائق، في سماء سلوفاكيا على ارتفاع 1500 قدم، وبإمكانها السفر لـ620 ميلاً في المرة الواحدة، وستكون جاهزة للبيع العام المقبل، دون الإفصاح عن سعر السيارة حتى الآن، بحسب شركة "كلين فيجن" السلوفاكية.

تصل سرعة السيارة الطائرة إلى 124 ميلاً في الساعة، وتحلق على ارتفاع 1500 قدم.

وتم تجهيز السيارة بمحرك من شركة "BMW" ذو سعة 1.6 لتر، وتتمتع بقدرة فعالة تبلغ 140 حصاناً ونطاق السفر المقدر هو 621 ميلا.





ويتطلب إقلاعها مدرجاً لا يقل طوله عن 984 قدماً للتحليق من الأرض إلى السماء، ويمكن أن تصل سرعتها إلى 124 ميلاً في الساعة.

وتحتوي"AirCar" على أجنحة تنفتح ومروحة واحدة في الخلف، يتم طي الأجنحة عندما تكون السيارة على الطريق وتحتل مساحة مكان وقوف السيارات العادي.

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وقال المطورون: "هذا هو النموذج الخامس للسيارة الطائرة، إنها ستكون رائعة للرحلات الترفيهية والقيادة الذاتية، أو كخدمة سيارات أجرة تجارية".





وفقاً لمطوريها، فقد أكملت الطائرة رحلتين تجريبيتين بطول 1500 قدم في مطار "بيستاني" في سلوفاكيا هذا الأسبوع؛ مما جعلها تقترب خطوة من الرحلة التجارية.

وقال البروفيسور ستيفان كلاين، مصمم الطائرة: "أكملت AirCar بأمان عمليتي إقلاع وهبوط كجزء من التشغيل التجريبي".

وأضاف: "يمكن أن تكون السيارات ثقيلة، ولكن يجب أن تكون الطائرات خفيفة، لذا كان إيجاد هذا التوازن في AirCar تحدياً كبيراً لنا".

وقالت الشركة: "إن الطراز ذو المقعدين، الذي تم اختباره في سلوفاكيا يزن 2425 رطلاً ويمكن أن يحمل حمولة إضافية تبلغ 440 رطلاً لكل رحلة".