عرض الصيانة المميز من كيا الجبر

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من كيا الجبر للصيانة، مانسيناكم.. عرض ما ودك تفوته من كيا الجبر لجميع سيارات كيا موديلات ٢٠١٥ وماسبق، ساري في المراكز التالية: المنطقة الغربية والجنوبية ( أبها / جازان / نجران / جدة الربوة والحرمين )

المنطقة الوسطى ( القصيم / الرياض الملز والصحافة )

المنطقة الشرقية ( حفر الباطن / الخفجي / طريق قطر / الدمام 91 / الجبيل ) تفاصيل العرض: 150 ريال تغيير الزيت مع الفلتر

مجانا فحص 10 نقاط

خصم 35% على قطع الغيار واجور الإصلاح شروط العرض: يسري العرض من 25 اكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2020

لا يشمل العرض سيارات الديزل

ما عدا اصلاحات السمكرة والدهان صورة العرض: Advertisements للتواصل مع كيا الجبر: 920014200

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