سيارات الرئاسة الأمريكية.. ترامب وكلينتون الأغلى في رحلة حماية الرئيس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت الولايات المتحدة الأمريكية على مدار تاريخها 45 رئيسا، استخدموا خلال خدمتهم سيارات ليموزين مصفحة مخصصة لحماية الرئيس.

وكانت بداية عهد الرئاسة الأمريكية باستخدام سيارة ليموزين خاصة، مع الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفيلت، عام 1939.



في التقرير التالي نستعرض جميع السيارات الليموزين التي استخدمها رؤساء الولايات المتحدة، حتى عهد الرئيس الحالي ترامب.

بدأت الرئاسة الأمريكية استخدام السيارات عبر طراز Lincoln K Sunshine Special، من ماركة لينكولن، وهي السيارة التي صنعت خصيصا ليستخدمها الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفيلت، وفق موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، والتي بلغت تكلفتها وقت طرحها 13,300 دولار، وتتمتع بمميزات، مثل هيكلها الخارجي المصفح، وإطاراتها المضادة للرصاص.

كما خصصت سيارة رئاسية أخرى، للرئيس روزفيلت عام 1942، وهي طراز Lincoln Custom، وكان يصل وزنها لـ7000 رطل من شدة تحصينها، وتوفرت بمحرك بسعة 4.8 لتر، ينتج قوة 130 حصانا، ووصلت قيمتها في ذلك الوقت لـ 3,072 دولارا.

من بعدها ذكر الموقع السيارة الرئاسية Lincoln Cosmopolitan، التي استخدمها الرئيس الأمريكي هاري ترومان، عام 1950، وكانت تتوفر بمحرك V12، بسعة 5.8 لتر، ينتج قوة 152 حصانا، وتصل قيمتها في هذا الوقت لـ 50,000 دولار، مع تمتعها بهيكل خارجي مصفح بسمك يصل لـ 7 بوصات للسقف، وناقل سرعة متعدد الأذرع.

طراز آخر كشفت عنه القائمة، هو السيارة الرئاسية التي استخدمها الرئيس كيندي، وهو موديل Lincoln Continental الذي توفر في الفترة بين عامي 1961 و 1972، وكان يعمل بمحرك V8 ينتج قوة 350 حصانا، وتصل قيمته لـ 200 ألف دولار في عام طرحه.

من بعدها كشف الموقع عن السيارة الرئاسية للرئيس الأمريكي رونالد ريجان، وكانت من طراز Cadillac Fleetwood موديل عام 1983، والتي توفرت بمحرك V8 بسعة 6 لترات، ينتج قوة 140 حصانا، وتصل سرعته القصوى لـ 111 ميلا في الساعة.

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ثم ذكر سيارة الرئيس بوش الأب، التي استخدمت في عام 1989، وكانت موديل لينكولن TOWN CAR، التي توفرت بهيكل خارجي مصفح، ولم يستدل على معلومات تتعلق بمواصفات هذا الطراز.

من بعدها جاءت ضمن القائمة، السيارة الرئاسية التي استخدمها الرئيس الأمريكي بيل كلينتون، بداية من عام 1993، وكانت تصل قيمتها لـ 600 ألف دولار، وتعمل بمحرك ذي سعة 7.4 لتر، فئة V8 ينتج قوة 260 حصانا، وتصل سرعته القصوى لـ 142 ميلا في الساعة، وزود بزجاج وهيكل خارجي مصفح، وكان هذا أول طراز يتم تصميمه بالكامل بشكل خاص للرئيس الأمريكي.

ذكر الموقع من بعدها السيارة الخاصة بالرئيس جورج بوش الابن، التي استخدمها بداية من عام 2001، وكانت من طراز Cadillac DeVille، وتمتعت بهيكل خارجي مصفح بدرجة مرتفعة، وكان قادرا على صد هجمات بالقذائف، وزجاج مصفح ونظام اتصالات متنقل متصل بالقمر الصناعي، وكانت تعمل بمحرك ينتج قوة 275 حصانا، وتصل سرعته القصوى لـ 112 ميلا في الساعة.

سيارة أخرى جاءت ضمن القائمة خصصت للرئيس الأمريكي بوش الابن بدأ استخدامها بداية من عام 2005، وكانت من طراز كاديلاك DTS، وكانت تتمتع بمواصفات أمنية أكثر حدة، إذ كان الزجاج لا يفتح بها بشكل دائم، مع توفرها بنفس أنظمة الاتصالات والهيكل المصفح ضد القذائف، كما كانت تعمل بمحرك ينتج قوة 290 حصانا، وتصل سرعته القصوى لـ 151 ميلا في الساعة.

من كاديلاك أيضا، استخدم الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما سيارته الرئاسية، وكانت باسم Cadillac One موديل عام 2009، وتوفرت بنفس التجهيزات الأمنية المعهودة، وكانت تصل قيمتها لـ 300 ألف دولار.

اختتم الموقع القائمة بسيارة الرئيس الحالي ترامب، وهي أغلى سيارة رئاسية ضمن القائمة، إذ تصل قيمتها لـ 1.5 مليون دولار، حين بدأ ترامب استخدامها عام 2018، وهي موديل باسم "The Beast" بمعنى الوحش، من ماركة كاديلاك الأمريكية، وتتوفر بمحرك تصل سرعته القصوى لـ 60 ميلا في الساعة، وذو سعة 6.6 لتر، وقدرات تحصينية تشمل هيكلا خارجيا مصفحا ضد القذائف، ومن الداخل مزود بمعدات إسعاف متقدمة تشمل جهاز أوكسجين، وجهاز إمداد للدم.



