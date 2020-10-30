نيكولاس مارتينيز هو أحدث خبراء طهي لكزس

الخليج ٣٦٥ نت – يُرحب برنامج لكزس Culinary Masters بالشيف الشهير نيكولاس مارتينيز لينضم إلى قائمة مُميزة من أشهر الطهاة حول العالم، حيث سيعمل مارتينيز كسفير للعلامة التجارية وذلك للمساعدة في إبراز اهتمام لكزس بالحرف اليدوية والابتكار والضيافة التي تُركز على الإنسان، حيث سيشترك مع لكزس في مبادرات التسويق وفعاليات الطعام.

يُذكر أنه منذ عام 2018، عمل مارتينيز كشيف في INTERSECT BY LEXUS-NYC، وهي مساحة إبداعية مخصصة من صانعة السيارات لتجربة أطعمة فريدة من نوعها، حيث عمل مع طهاة من جميع أنحاء العالم لإضفاء الحياة على المأكولات العالمية كجزء من برنامج Restaurant-in-Residence.

طور مارتينيز خلال حياته المهنية هوية طهي فريدة بفضل خبراته، وذلك بعد تخرجه من معهد الطهي الأمريكي في عام 2003، ليصقل مهاراته تحت إشراف آلان دوكاس في Essex House، كما عمل في فندق فور سيزونز وساعدهم في الحصول على نجمة ميشلان الثانية في عام 2012.

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من جانبه، يقول مارتينيز أنه يتطلع إلى تعميق علاقته مع لكزس، ويشرفه الانضمام إلى هذه القائمة المُميزة من الطهاة المختارين بعناية والعمل معهم في المستقبل، والجدير بالذكر أن وصفته لسلطة الطماطم تُعرض في كتاب الطبخ الرقمي العالمي لشركة لكزس والذي تم إصداره حديثاً.

في الختام، تضم قائمة الطهاة في برنامج لكزس Culinary Masters الحالية طهاة حائزين على جائزة جيمس بيرد، وهم ميشيل برنشتاين، وستيفاني إيزارد، ولودو لوفيفر، وجون شوك، وفيني دوتولو، والحائزين على نجمة ميشلان مثل دانيال بولود، ودومينيك كرين، وكارلو ميرارشي، وغيرهم الكثير.