مرسيدس الألمانية تتوسع في علاقتها مع أستون مارتن البريطانية

كتب: باسل الحلواني
أعلنت شركة صناعة السيارات الألمانية مرسيدس بنز، عن رفع حصتها في شركة السيارات الفارهة البريطانية أستون مارتن.
ووفقًا لـ "مرسيدس"، فإنها سوف ترفع حصتها في أستون مارتن، من 2.6% حاليًاإلى 20% خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
وبحسب الشركة الألمانية فإن هذه الخطوة سوف تؤدي لمشاركة أوسع للتقنيات والمحركات بين مرسيدس، وأستون مارتن.
وتستخدم أستون مارتن، في سياراتها حاليًا محركات، ونواقل حركة من AMG في بعض موديلاتها، بالإضافة إلى أنظمة المعلومات الترفيهية وتقنيات أخرى عدة مشتركة مع مرسيدس.
جدير بالذكر أن رئيس مرسيدس AMG السابق، توبياس مورز، تقلد منصب المدير التنفيذي الجديد لأستون مارتن في مايو 2020.
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