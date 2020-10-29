تعرف على أبرز تقنيات مرسيدس AMG GLE 53 كوبيه 2021

الخليج ٣٦٥ نت – وصلت مرسيدس AMG GLE 53 كوبيه 2021 إلى الوكيل الحصري للشركة بالسعودية شركة ابراهيم الجفالي وتتميز السيارة بتصميمها الرياضي الأنيق ومقصورتها عالية التقنية، وهاكم أبرز التقنيات الجديدة التي حصلت عليها السيارة:

– شاشة وسطية جديدة تتفاعل مع حركات اليدين والكتابة بإصبع واحد أو أكثر – خاصية التحكم الصوتي الشامل تسمح بصياغة الأوامر ثم تنفيذها باستخدام صوتك – خاصية التدليك ومقاعد معدلة للحرارة حسب المناخ – خاصية الإختيار من بين 64 لوناً محيطاً إضافة إلى روائح داخلية مختلفة Advertisements – فتح السيارة وتشغيلها وغلقها ببساطة من خلال حمل المفتاح، إضافة الى فتح صندوق الأمتعة وإغلاقه تلقائيّاً دون اتصال مباشر – الشحن اللاسلكي وخاصية توصيل الهاتف بآبل كاربلاي وأندرويد أوتو في الختام، سعر السيارة 540,500 ريال يشمل ضريبة القيمة المضافة، مع ضمان 5 سنوات.

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