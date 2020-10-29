فورد برونكو ستحصل على تعديلات لرفع قوتها إلى 750 حصان

الخليج ٣٦٥ نت – تشتهر شركة هينيسي بتعديلات الأداء الممتازة لأهم السيارات الأمريكية الجديدة، آخرهم فورد برونكو، والتي ستحصل على نسخة معدلة فاخرة من هينيسي باسم “فيلوسيرابتور V8”.

فورد برونكو المعدلة ستحصل على محرك 5.0 لتر 8 سلندر بسوبرتشارجر بقوة 750 حصان، وهو تحسن كبير عن محرك برونكو القياسي 2.7 لتر تيربو مزدوج 6 سلندر بقوة 310 حصان.

وتتوقع هينيسي تسارع برونكو المعدلة إلى 96 كلم\س في حوالي 4.5 ثانية، ولن تكتفي هينيسي بالمحرك، مع إجرائها لتعديلات لأنظمة العادم والتعليق وبعض التحديثات الشكلية لغطاء المحرك والمصدات والجنوط والجلود الداخلية.

وتهدف هينيسي لصنع 24 نسخة فقط من “برونكو فيلوسيرابتور V8” بأسعار تبدأ من 225,000 دولار، ما يعادل 843,000 ريال.

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