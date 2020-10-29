سوبارو تُطلق نسخة رياضية من Forester

كتب: باسل الحلواني
كشفت شركة صناعة السيارات اليابانية سوبارو، عن سيارتها Forester Sport الجديدة.
وزودت السيارة الجديدة بمحرك تربو بوكسر سعة 8ر1 لتر بقوة 177 حصان/300 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، بدلا من النسخة العادية التي تنطلق بقوة 150 حصان.
كما تعتمد السيارة في توجيه القوة لعجلات الدفع الأربعة على ناقل الحركة السلسCVT.
وتعد مجموعة التعليق والنوابض المعدلة، وممتصات الصدمات الرياضية من أكثر مايميز ، Forester Sport الجديدة.
وتم تجهيز السيارة بنظام مراقبة قائد السيارة، مع كاميرا موجهة على مقعد قائد السيارة، لمعرفة هويته وإجراء إعدادات الضبط حسب رغباته الشخصية للعديد من التجهيزاتمثل وضع المقعد والمرايا ومكيف الهواء.
وتتزين المقصورة الداخلية بالمقاعد الرياضية المكسوة بالجلد، كما تظهر الكسوة الجلدية على كل من لوحة القيادة، والكونسول الأوسط وكسوة الأبواب، والمقود، كما يظهر غطاء من الألومنيوم على كل من الدواسات ومسند القدم.
وتتميز السيارة من خلال شبكة المبرد المطلية باللون الأسود، والأطر الجديد للكشافات، وتجهيزة حماية قاع السيارة باللون الفضي، والتي تأخذ شكل الناشر في المؤخرة، مع اسبويلر حافة السقف.
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