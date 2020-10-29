تجربة ميزة صالة العرض التفاعلية المباشرة لسيارة كيا K5

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت شركة “كيا موتورز” في وقت سابق عن إطلاق “صالة العرض التفاعلية المباشرة” (Live Stream Showroom)، المنصة الإلكترونية الجديدة التي تتيح للعملاء الوصول إلى استعراضات مخصصة لسياراتها – حسب رغبة العميل لدى مجموعة مختارة من الوكلاء.

وتم إطلاق هذه المنصة مبدئياً في عدد من الدول منها المملكة، وتم إتاحتها حالياً لسيارتين هم كيا K5 وكيا سيلتوس، ونستعرض اليوم تجربتنا مع صالة العرض التفاعلية لسيارة كيا K5.

في البداية وعند الدخول من خلال الرابط ، ستظهر لك شاشة تمكنك من اختيار اللغة المناسبة لك.

بعد ذلك ستظهر لك الشاشة التفاعلية لخارجية السيارة والأشياء التي يمكنك تعديلها، وهي تتضمن لون السيارة، شكل الجنوط، المصابيح الأمامية وكذلك عرض بعض الميزات المختلفة.

بعد ذلك في أعلى الشاشة على اليسار يوجد علامة المقود والتي تنقلك إلى الداخل.

في الداخل سيمكنك مشاهدة كافة تفاصيل الداخلية وكذلك تغيير ألوان الداخلية وعرض تجربة تفاعلية لبعض التقنيات الموجودة في السيارة.

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هذا والجدير بالذكر أن كيا K5 2021 تأتي مع العديد من المميزات والتي تتضمن:

التحكم عبر الأوامر الصوتية بدرجة الحرارة، النوافذ الكهربائية، تدفئة المقود، المقاعد

نظام إضاءة لتحسين المزاج

المساعدة في الحفاظ على المسار

مثبت سرعة ذكي

التشغيل عن بعد

الركن والتحريك عن بعد

عرض البيانات على الزجاج الأمامي

هذا ويبدأ سعر سيارة كيا K5 من 90,330 ريال.

تجربة صالة العرض التفاعلية المباشرة: كيا K5