هاميلتون يحطم الرقم القياسي لشوماخر

الخليج ٣٦٥ نت – تمكن لويس هاميلتون سائق فريق “مرسيدس” من صناعة التاريخ بعد تحطيم الرقم القياسي في عدد الانتصارات في سباقات فورمولا 1، والذي كان يتقاسمه مع الألماني الأسطورة مايكل شوماخر بطل العالم سبع مرات.

حيث حقق السائق البريطاني الشهير الفوز رقم 92 في مسيرته باحتلاله المركز الأول في سباق جائزة البرتغال الكبرى المرحلة 12 من بطولة العالم على حلبة بورتيماو.

ولقد تصدر هاميلتون سباق البرتغال متفوقاً بفارق 25.592 ثانية على زميله في مرسيدس، الفنلندي فالتيري بوتاس، فيما جاء الهولندي ماكس فيرشتابن سائق (ريد بول) المركز الثالث بفارق 34.508 عن هاميلتون.

ويعد هذا الفوز الثامن لهاميلتون هذا الموسم بعد ستيريا في النمسا والمجر وبريطانيا وإسبانيا وبلجيكا وتوسكانا الإيطالية وايفل الألمانية.

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وبهذا الفوز عزز هاميلتون، بطل العالم ست مرات، حظوظه في اللقب الرابع على التوالي والسابع في مسيرته الاحترافية، وبالتالي معادلة رقم قياسي آخر لشوماخر في عدد الألقاب العالمية.