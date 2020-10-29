كيا تبدأ بتطوير الأجيال الجديدة من مركباتها العسكرية

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الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت كيا عن خطط تطوير منصة جديدة للأجيال القادمة من مركباتها العسكرية 2.5 و5 طن، مع بدء الاختبارات خلال عام وطرح المركبات الجديدة في 2024.
المركبات موجهة بشكل رئيسي لجيش كوريا الجنوبية وبعض الجيوش الدولية الأخرى، والهدف من المشروع هو استبدال المركبات العسكرية الحالية لكيا بأجيال جديدة عصرية مزودة بأحدث التقنيات والمحركات، مثل محرك 7.0 لتر ديزل جديد ونواقل حركة أوتوماتيكي ونظام ملاحة بالأقمار الصناعية.
كما تنوي كيا صنع مركبة عسكرية جديدة مقاومة للرصاص بوزن 5 طن، مع دراستها للتقنيات الهيدروجينية وأنظمة القيادة الذاتية وإمكانات تطبيقهم في المجال العسكري.
ويُذكر أن كيا بدأت بإنتاج المركبات العسكرية في نهاية سبعينات القرن الماضي لتسجل حالياً بناء أكثر من 140,000 مركبة عسكرية على مدار تاريخها.
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