تيبو كروس.. أحدث مفاجآة فيات الإيطالية لعشاق TIPO

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت فيات الإيطالية موديلا جديدا من أيقونتها TIPO، والذي حصل على ملامح وتقنيات جديدة.

يأتي الطراز الجديد من تيبو بمجموعة من محركات البنزين والديزل التي تغطي نطاق القوة الممتد بين 100 حصان وحتى 130 حصانا.



السيارة ستتوافر في الأسواق بسعر يبدأ من 13.9 ألف يورو تقريبا (16.26 ألف دولار).

التصميم





قالت الشركة الإيطالية إن نسخ Tipo التقليدية، التي تحمل الاسم الإضافي "Life" تتميز من خلال الملامح الجديدة على المقدمة وخاصة شبكة المبرد، والتي تحمل حروف الشركة المصنعة، والمحاطة بكشافات LED كاملة.

ومن الملامح التصميمية الجديدة أيضا المئزر الأمامي مع التصميم الجديد للجنوط قياس 16 و17 بوصة.



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المقصورة الداخلية

وتم تزويد المقصورة الداخلية بشاشة قياس 7 بوصة، وكسوة المقاعد الجديدة، وتطعيمات الكروم بلوحة القيادة باللون الأسود.





وتأتي السيارة بنظام الملتيميديا U-Connect من الجيل الخامس وشاشة قياس 10.25بوصة تعمل باللمس.

تيبو كروس

وينضم لباقة موديلات السيارة النسخة Tipo Cross الجديدة، والتي تلفت الأنظار إليها من خلال ألواح الحماية على الرفارف، وشبكة المبرد على شكل قرص عسل النحل، وتجهيزة حماية قاع السيارة، والعتبات الجانبية، والخلوص الأرضي الذي يبلغ حوالي 40 ملم، والعجلات الكبيرة، وقضبان السقف.