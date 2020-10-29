أحدث SUV من مرسيدس.. "مايباخ" تضيف لمسة رفاهية جديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أزاحت شركة مرسيدس الستار عن سيارتها MAYBACH GLS 600، التي تنتمي لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV الفارهة.

وقالت الشركة الألمانية إن السيارة الجديدة ترسم طابع الفخامة على شكلها الخارجي من خلال تطعيمات الكروم على شبكة المبرد، والعديد من أسطح الكروم الأخرى على باقي الجسم.



ومن أوجه الفخامة نجمة مرسيدس المرتفعة، والتي تعانق الرياح أثناء القيادة، كما تتميز السيارة من خلال شعار اسم النسخة المرسوم على العمود C.

السيارة الجديدة يتم الصعود إليها عبر لوح ألومنيوم مصقول بشكل خاص يخرج أوتوماتيكيا من العتبات الجانبية.





وعند تجاوز السيارة لسرعة 15 كلم/س يختفي هذا اللوح في العتبات الجانبية؛ بحيث لا يضر بالخلوص الأرضي، ولا الخصائص الأخرى للسيارة، مما يسهل عملية الدخول للسيارة انخفاض مجموعة التعليق بالسيارة عند التوقف نحو 25 ملم.

المقصورة الداخلية

يأتي الجزء الأهم بالسيارة وهو المقصورة الداخلية، والتي تهيمن عليها لمسات الفخامة بمواد مثل الخشب والجلد الفاخر، ومقاعد التدليك الخاصة من جلد نابا.





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كما ترحب شاشة نظام الملتيميديا بركاب السيارة في قائمة Maybach الخاصة، مع نظام صوتي فائق من 27 سماعة بقدرة 1590 وات.

ويتمتع ركاب صف المقاعد الثاني بتحكم منفصل في مكيف الهواء الخاص بهم، وتمتاز السيارة بالمزيد من الرحابة، لاسيما المخصصة لأقدام ركاب المقاعد الخلفية.

المحرك

ويتولى دفع هذه الفارهة الجديدة من مرسيدس محرك تربو V8 بقوة 558 حصانا.

وتنطلق السيارة بفعل هذه القوة الكبيرة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 4.9 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 250 كلم/س.

السعر

من المتوقع طرح السيارة في الأسواق العالمية خلال الفترة المتبقية من الخريف الجاري بسعر يبدأ من 156 ألف و78 يورو (182.61 ألف دولار).





تعافي مبيعات الشركة

ومن جهة أخرى، تعافى أداء شركة دايلمر المالكة لعلامة مرسيدس بشكل أسرع من المتوقع خاصة في سبتمبر/ أيلول الماضي.

شهدت الشركة خلال الربع الثالث من 2020 تدفقات نقدية من القطاع الصناعي بنحو 5.139 مليار يورو، وبلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب 3.48 مليار يورو.