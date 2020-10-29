جينيسيس GV70 2021 الجديدة تكشف نفسها رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – أزاحت جينيسيس الستار عن GV70 2021 الجديدة قبل أسابيع من التدشين الرسمي، وقد حصلت الكروس أوفر الأنيقة على لغة تصميم جينيسيس الجديدة، والتي تشمل المصابيح الأمامية والخلفية المنقسمة التي رأيناها على موديلات العلامة الأخرى.

النسخة التي نراها هنا هي فئة “سبورت” الأعلى في مجال GV70، وتتميز بجنوط 21 إنش خاصة بها وأنابيب عادم رباعية ضمن لمسات أخرى فريدة.

كما حصلت GV70 على أحدث أنظمة المعلومات الترفيهية للعلامة، وتتمتع الداخلية بتصميم مبسط وهادئ بشكل عام.

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وستكشف جينيسيس عن محركات السيارة ومواصفاتها التقنية لاحقاً هذا العام.