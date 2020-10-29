فورد Mondeo تتخلى عن البنزين للأبد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شركة فورد عن إحداث تغيير مهم في أيقونتها Mondeo عبر التخلي عن محرك البنزين للأبد.
وبحسب الشركة الأمريكية فإن برنامج الدفع بالموديل الجديد من سيارة الفئة المتوسطة سيقتصر على محركات الديزل والهجين.
وقالت فورد إن نظام الدفع الهجين الكامل يتألف من محرك بنزين سعة 0ر2 لتر أو محرك ديزل بنفس السعة الحجمية وفي ثلاث معدلات أداء مختلفة.
ويدمج النظام الهجين الكامل Ti-VCT بين ناقل الحركة السلس CVT مع محرك كهربائي، ومحرك بنزين بقوة 140 حصانا.
وبذلك تصبح قوة النظام الإجمالية 187 حصانا، وتستهلك السيارة بفضل هذا النظام من 4.1 إلى 4.7 لتر/100 كلم.
ومن ضمن البدائل يتوفر للسيارة بموديليها الصالون والكومبي محرك الديزل بقوة 120 أو 150 أو 190 حصانا على الترتيب، كما يتنوع برنامج الدفع بنسخ الدفع الرباعي.
ويعتمد البرنامج على ناقل الحركة اليدوي سداسي التعشيقات، وناقل الحركة الأوتوماتيكي ثماني التعشيقات.
وتتوفر السيارة في أربعة خطوط للتجهيزات هي: Trend وTitanium وVignale وST-Line.
يشار إلى أن مبيعات فورد تأثرت بجائحة كورونا، والتي تراجعت بمعدل 4.9% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من 2020.
ومع ذلك، قال مارك لانيف، نائب رئيس شركة فورد للتسويق والمبيعات والخدمة في الولايات المتحدة ، لشبكة CNBC : "شهدت الصناعة انتعاشا حادا للغاية من الربع الثاني إلى الربع الثالث".
وأكد "لقد كان عاما مجنونا ولكن الصناعة كانت مرنة وقام تجارنا بعمل رائع".
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