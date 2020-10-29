تعرف على موعد الحضور إلى المطار قبل إقلاع الطائرة

الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت الخطوط السعودية عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لأحد المتابعين بشأن موعد الحضور إلى المطار قبل إقلاع الطائرة. وتساءل المتستفيد، قائلاً: “متى ينبغي لي الذهاب إلى المطار قبل رحلتي الدولية؟”، وأجاب الحساب الرسمي للخطوط الجوية عبر “تويتر”، قائلًا: “ننصح بالحضور إلى المطار قبل موعد إقلاع الرحلة بثلاث ساعات”، وأضافت: “لمعرفة إرشادات واشتراطات السفر بسبب جائحة كورونا، يرجى زيارة الرابط التالي (اضغط هنا)”.

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