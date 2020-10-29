المرور يُحذر من قيادة السيارة بلوحات غير واضحة

الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لأحد المتابعين بشأن قيادة السيارة بلوحات غير واضحة. وتساءل المتابع، قائلاً: “فقدت لوحة سيارة وبلغت.. أقدر استخدم السيارة بدون لوحة خلفية؟ لأن ما فيه مواعيد بالمرور قريب”، وأجاب المرور موضحاً أنه لا يجوز قيادة سيارة بلوحات غير واضحة أو تالفة، وأضاف: “إذا سُجلت مخالفة بحقك فالمخالفة صحيحة”.

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