15 موديل طرحتهم شيفروليه لعام 2020.. قدرات استثنائية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جاء ضمن أكثر ماركات السيارات طرحا لموديلات جديدة خلال 2020، ماركة شيفروليه، التي قدمت 15 طرازا جديدا على مدار العام وبقدرات مميزة.

وقدم موقع "كار أند درايفر" في حصاد للعام، الـ 15 موديلا التي طرحتها شيفروليه الأمريكية، وأبرز المواصفات التي طرحت بها، وكانت كما يلي:

طراز Tahoe 2020

السعر الافتتاحي: 50,295 ألف دولار

قوة المحرك: 420 حصان

معدل الدوران: 460 لفة/قدم

عدد الفئات المتوفرة: 3

طراز Traverse 2020

السعر الافتتاحي: 30,995 ألف دولار

قوة المحرك: 310 حصان

معدل الدوران: 266 لفة/قدم

عدد الفئات المتوفرة: 6

طراز Suburban 2020

السعر الافتتاحي: 52,995 ألف دولار

قوة المحرك: 420 حصان

معدل الدوران: 460 لفة/قدم

عدد الفئات المتوفرة: 4

طراز Spark 2020

السعر الافتتاحي: 14,395 ألف دولار

قوة المحرك: 98 حصان

معدل الدوران: 94 لفة/قدم

عدد الفئات المتوفرة: 3

طراز Sonic 2020

السعر الافتتاحي: 17,595 ألف دولار

قوة المحرك: 138 حصان

معدل الدوران: 148 لفة/قدم

عدد الفئات المتوفرة: 3

طراز Silverado 1500 2020

السعر الافتتاحي: 28,095 ألف دولار

قوة المحرك: 285 حصان

معدل الدوران: 305 لفة/قدم

عدد الفئات المتوفرة: 6

طراز Malibu 2020

السعر الافتتاحي: 23,065 ألف دولار

قوة المحرك: 160 حصان

معدل الدوران: 184 لفة/قدم

عدد الفئات المتوفرة: 5

طراز Equinox 2020

السعر الافتتاحي: 24,995 ألف دولار

قوة المحرك: 252 حصان

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معدل الدوران: 260 لفة/قدم

عدد الفئات المتوفرة: 4

طراز Express 2020

السعر الافتتاحي: 33,695 ألف دولار

قوة المحرك: 341 حصان

معدل الدوران: 373 لفة/قدم

عدد الفئات المتوفرة: 10

طراز C8 Corvette 2020

السعر الافتتاحي: 59,995 ألف دولار

قوة المحرك: 490 حصان

معدل الدوران: 470 لفة/قدم

عدد الفئات المتوفرة: 6

طراز Colorado 2020

السعر الافتتاحي: 22,495 ألف دولار

قوة المحرك: 181 حصان

معدل الدوران: 369 لفة/قدم

عدد الفئات المتوفرة: 5

طراز Camaro ZL1 2020

السعر الافتتاحي: 64,695 ألف دولار

قوة المحرك: 650 حصان

معدل الدوران: 650 لفة/قدم

عدد الفئات المتوفرة: 2

طراز Camaro 2020

السعر الافتتاحي: 25,995 ألف دولار

قوة المحرك: 650 حصان

معدل الدوران: 295 لفة/قدم

عدد الفئات المتوفرة: 4

طراز Bolt 2020

السعر الافتتاحي: 37,495 ألف دولار

قوة المحرك: 200 حصان

معدل الدوران: 266 لفة/قدم

عدد الفئات المتوفرة: 2

طراز Blazer 2020

السعر الافتتاحي: 29,995 ألف دولار

قوة المحرك: 308 حصان

معدل الدوران: 270 لفة/قدم

عدد الفئات المتوفرة: 6



