القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.
تحتاج السيارة إلى إجراء بعض أعمال الفحص والصيانة قبل فصل الشتاء، لكي تكون جاهزة لأشهر الشتاء الباردة بصورة جيدة.
في عالم صناعة السيارات تستعين ماركات سيارات بمحركات من مصانع أخرى، ضمن اتفاقيات تجمع ما بين الشركات وبعضها بهدف التطوير.
كشفت تويوتا عن نسخة 2021 من طراز "هايلاندر" Highlander، الذي يتمتع -الطراز- بقدرات رياضية هائلة، وذلك ضمن سياراتها التابعة لفئة SUV.
منذ ظهورها في النصف الأول من القرن الماضي، قدمت فورد من شاحنتها F-Series نحو 14 جيلا احتلت بها قائمة الأعلى مبيعا في أمريكا.
ساهم طراز شيفروليه "سابربن" في تشكيل مفهوم السيارات الـ SUV كبيرة الحجم، منذ ظهوره مطلع القرن الماضي. وأكد على تميزه عبر 12 جيلا.
منذ ظهورها في النصف الأول من القرن الماضي، قدمت فورد من شاحنتها F-Series نحو 14 جيلا احتلت بها قائمة الأعلى مبيعا في أمريكا.
كانت هذه تفاصيل خبر موجز الخليج 365 للسيارات.. مفاجآت تويوتا ونصائح الشتاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.