أقوى 10 سيارات رياضية في تاريخ "لكزس" اليابانية.. مقارنة شيقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عُرفت ماركة لكزس كونها الذراع الرياضي الفخم التابع لماركة تويوتا اليابانية، لما تطرحه من سيارات تتمتع بسمات القوة الرياضية والفخامة.

وجمع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات، قائمة بأسرع 10 سيارات رياضية سبق وطرحتها ماركة لكزس اليابانية عبر تاريخها الحافل.

وجاء في بداية القائمة، طراز لكزس RC200t، الذي طرحته لكزس بمحرك تصل سرعته القصوى لـ143 ميل في الساعة، ينتج قوة 241 حصان، وذو معدل دوران 236 لفة/قدم.



من بعده ضمن القائمة، جاء طراز SC430، الذي طرحته لكزس في عام 2006، وتوفر بمحرك قوي، تصل سرعته القصوى لـ143 ميل في الساعة، من فئة v8 ينتج قوة 288 حصان، مع عزم دوران 317 لفة/قدم.

من حقبة التسعينيات، جاء ضمن القائمة، من أسرع السيارات التي طرحتها لكزس، موديل SC400 الذي طرح لعام 1992، ويتمتع بمحرك تصل سرعته القصوى لـ150 ميل في الساعة، من فئة v8 ينتج قوة 250 حصان.

جاء بعده بالقائمة طراز RC F الرياضي من لكزس، والذي طرحته الماركة اليابانية للاسواق، بمحرك تصل سرعته القصوى لـ 168 ميل في الساعة، من فئة V8 وذو سعة 5.0 لتر، ويتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 4.2 ثانية.

من بعده جاء موديل لكزس LC500 الرياضي المميز، وهو من أنجح سيارات لكزس الرياضي على الإطلاق، ويعمل بمحرك تصل سرعته القصوى لـ168 ميل في الساعة، فئة V8 ينتج قوة 471 حصان، مع عزم دوران 398 لفة/قدم.

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ثم ذكر الموقع طراز لكزس GS F ضمن قائمته، الذي طرح بمحرك تصل سرعته القصوى لـ168 ميل في الساعة، فئة V8 ينتج قوة 467 حصان، وذو معدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 4.5 ثانية.

وضمن القائمة جاء أيضا من بين أسرع سيارات لكزس، موديل IS F الذي طرح بمحرك تصل سرعته القصوى لـ170 ميل في الساعة، فئة V8 بسعة 5.0 لتر، ويتوفر بناقل سرعة مزود بـ8 سرعات.

ذكر من بعد الموقع، طراز لكزس RC F GT3 الرياضي القوي، الذي طرح بمحرك تصل سرعته القصوى لـ176 ميل في الساعة، فئة V8 وذو سعة 5.0 لتر، وينتج قوة 500 حصان، ويعتبر من السيارات التي تشارك بها لكزس في سباقات الرالي المختلفة.

من بعده جاء طراز لكزس الرياضي LFA الذي طرح بمحرك تصل سرعته القصوى لـ200 ميل في الساعة، وهو محرك من فئة V10.

في ختام القائمة، ذكر الموقع أسرع سيارة سبق وأن طرحتها ماركة لكزس اليابانية، وهو طراز LFA Nürburgring Edition الذي طرح بمحرك تصل سرعته القصوى لـ202 ميل في الساعة.



