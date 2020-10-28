الارشيف / اخبار السيارات

يلو راعي للأندية العالمية والمحلية الأصفر بكل مكان

0 نشر
عبدالرحمن محمود 0 تبليغ

  • 1/16
  • 2/16
  • 3/16
  • 4/16
  • 5/16
  • 6/16
  • 7/16
  • 8/16
  • 9/16
  • 10/16
  • 11/16
  • 12/16
  • 13/16
  • 14/16
  • 15/16
  • 16/16

Advertisements

الخليج ٣٦٥ نت – في إطار إيمان يلو بدورها المهم في خدمة قطاع المحلية، ف قامت الشركة برعاية أربعة فرق رياضية في دوري كأس الأمير للمحترفين؛ الرائد، الاتحاد، الاتفاق، وأبها، إلى جانب رعاية فرق أندية شيفيلد يونايتد الإنجليزي، وبرشكوت البلجيكي، والهلال يونايتد الإماراتي.

ولم تكتفِ يلو بأن تكون مستثمرة بشكل كبير بالموسم الكروي بالكرة المحلية بل أنها أيضًا عقدت عقد رعاية للنادي الإنجليزي العريق شيفيلد يونايتد والمملوك للمستثمر السعودي الأمير عبدالله بن مساعد  لتكون بدورها أول شركة تأجير سيارات سعودية من نوعها ترعى نادٍ عالمي إنجليزي لتكون شريكة وظاهرة في مبارياته في أهم دوري () وبهذه الخطوة تصبح الوفاق تتناسب تمامًا مع رؤية المملكة 2030.

Advertisements

ولم تكن النوادي المحلية التي رعتها يلو في الموسم الكروي مختارة بشكل عشوائي بل حرصت على أن تكون من مختلف مناطق المملكة العربية لحرصها الدائم على أن تكون حاضرة ولها بصمتها في جميع المناطق محليًا، فهناك نادي الإتحاد في مدينة جدة ونادي أبها في مدينة أبها ونادي الإتفاق في الدمام، بالإضافة إلى نادي الرائد في بريدة.

هذا والجدير بالذكر بأن رسالة المسؤولية الاجتماعية في الشركة لا تقف عند الرياضة فقط بل هناك العديد من المبادرات والدعم الذي قدمته الشركة طيلة الأعوام الماضية لتعزيز الجانب التوعوي ودعم العمل الخيري؛ منها حملة (حياتك لا تدخنها) للتوعية بآثار التدخين المدمرة، وحملة (طرق آمنة) التي حققت نجاحاً واسعاً في نشر أسلوب السلامة المرورية وغيرها العديد من الحملات التوعوية.

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر يلو راعي للأندية العالمية والمحلية الأصفر بكل مكان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا