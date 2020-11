يلو راعي للأندية العالمية والمحلية الأصفر بكل مكان

الخليج ٣٦٥ نت – في إطار إيمان يلو بدورها المهم في خدمة قطاع الرياضة المحلية، ف قامت الشركة برعاية أربعة فرق رياضية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ الرائد، الاتحاد، الاتفاق، وأبها، إلى جانب رعاية فرق أندية شيفيلد يونايتد الإنجليزي، وبرشكوت البلجيكي، والهلال يونايتد الإماراتي.

ولم تكتفِ يلو بأن تكون مستثمرة بشكل كبير بالموسم الكروي بالكرة المحلية بل أنها أيضًا عقدت عقد رعاية للنادي الإنجليزي العريق شيفيلد يونايتد والمملوك للمستثمر السعودي الأمير عبدالله بن مساعد لتكون بدورها أول شركة تأجير سيارات سعودية من نوعها ترعى نادٍ عالمي إنجليزي لتكون شريكة وظاهرة في مبارياته في أهم دوري (الدوري الإنجليزي) وبهذه الخطوة تصبح الوفاق تتناسب تمامًا مع رؤية المملكة 2030.

ولم تكن النوادي المحلية التي رعتها يلو في الموسم الكروي مختارة بشكل عشوائي بل حرصت على أن تكون من مختلف مناطق المملكة العربية السعودية لحرصها الدائم على أن تكون حاضرة ولها بصمتها في جميع المناطق محليًا، فهناك نادي الإتحاد في مدينة جدة ونادي أبها في مدينة أبها ونادي الإتفاق في الدمام، بالإضافة إلى نادي الرائد في بريدة.

هذا والجدير بالذكر بأن رسالة المسؤولية الاجتماعية في الشركة لا تقف عند الرياضة فقط بل هناك العديد من المبادرات والدعم الذي قدمته الشركة طيلة الأعوام الماضية لتعزيز الجانب التوعوي ودعم العمل الخيري؛ منها حملة (حياتك لا تدخنها) للتوعية بآثار التدخين المدمرة، وحملة (طرق آمنة) التي حققت نجاحاً واسعاً في نشر أسلوب السلامة المرورية وغيرها العديد من الحملات التوعوية.

