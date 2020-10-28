عبر 12 جيلا.. رحلة فريدة بالصور لطراز شيفروليه العملاق "سابربن"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ساهم طراز شيفروليه "سابربن" في تشكيل مفهوم السيارات الـ SUV كبيرة الحجم، منذ ظهوره مطلع القرن الماضي. وأكد على تميزه عبر 12 جيلا.

وقدم موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، تاريخ بالصور عبر تصميمات مميزة، لمراحل تطور طراز "سابربن" المميز من شيفروليه، من تصميم الخبراء بموقع Fleet Logging.

بدأ الموقع بالجيل الأول من الطراز، الذي طرح عام 1935، وكان يتميز بحجمه العملاق ومساحته الداخلية الواسعة، وخامات الفولاذ التي صنع منها هيكله الخارجي، واستمر تواجد هذا الجيل حتى عام 1940.



من بعده وصل الجيل الثاني من طراز سابربن، بداية من عام 1941، وحصل وفقا للتصميم على إطلالة أكثر تطورا تواكب التقدم الزمني في هذا العصل، وكان من الداخل يكفي لـ8 ركاب، واستمر تواجده حتى عام 1946.

وبداية من عام 1947، وصل الجيل الثالث من طراز شيفروليه سابربن، بتصميم أكثر تطورا، يمهد لقدوم حقبة الخمسينيات، وبمساحة داخلية أقل نسبيا، واستمر تواجده بالأسواق حتى عام 1954.

وفي عام 1955، طرحت شيفروليه الجيل الرابع من الطراز رسميا للأسواق، بأن منحته من جديد إطلالته العملاقة ورحابته الداخلية المفرطة التي تكفي لأكثر من 8 ركاب، واستمر تواجده حتى عام 1959.

لحق به الجيل الخامس بداية من عام 1960، واستمر تواجده حتى عام 1966 بالأسواق، وطرح هذا الجيل بتصميم أكثر حدة وتقدم من سابقيه.

ومع حلول عام 1967، قدم الجيل السادس من الطراز الذي استقبلت به شيفروليه بداية حقبة السبعينيات، بتصميم مميز أرادت به مواجهة منافسيه الأوروبيين من ماركات السيارات، واستمر تواجد هذا الجيل حتى عام 1972.

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من بعده، وصل الجيل الأطول عمرا من بين أجيال طراز شيفروليه "سابربن"، وهو الجيل السابع، الذي طرح في عام 1973، واستمر تواجده لما يقرب من عقدين كاملين، حتى عام 1991.

وبداية من عام 1992، قدمت شيفروليه الجيل الثامن من موديل "سابربن" بتصميم جديد كليا يليق بحقبة التسعينيات، وكان أول الاجيال التي تشهد إضافة منظومة تقنية متطورة، واستمر تواجده حتى عام 1999.

وبحلول الألفية الجديدة، استقبلت شيفروليه عام 2000، بطرح الجيل التاسع الجديد من طراز سابربن، بقدرات مميزة، وكان يعمل بمحرك ذو سعة 8.1 لتر ينتج قوة 340 حصان مع عزم دوران 617 نويتون متر، واستمر تواجده حتى عام 2006.

وبداية من عام 2007، وصل الجيل العاشر من موديلات شيفروليه "سابربن"، بقدرات تقنية أكثر تقدما، ومنظومة أمن وحماية متطورة لمساعدة السائق، واستمر تواجده حتى عام 2014.

لحقه بداية من عام 2015، الجيل الـ 11، من الطراز، والذي استمر طرح نسخ منه حتى عام 2020 الجاري، مشيرا إلى أن شيفروليه تستعد لطرح الجيل الثاني عشر بداية من 2021.

وهو ما أكده الموقع عبر نشره للتصميم الخاص بطراز المستقبل، الجيل الـ 12 من موديل "سابربن"، الذي أعلنت عنه شيفروليه كموديل لعام 2021.



