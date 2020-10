جاكوار E-Pace 2021 فيس ليفت تكشف نفسها رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – أزاحت جاكوار الستار عن E-Pace 2021 فيس ليفت بتحديثات خارجية مختلفة وتقنيات جديدة مع استمرار المحركات الحالية بدون تغيير.

التحديثات الجمالية مركزة على المصابيح الأمامية والمصدات والجنوط، بينما في المقصورة حصلت السيارة على شاشة لمسية 11.4 إنش لنظام المعلومات الترفيهية ولوحة عدادات رقمية 12.3 إنش.

وتستمد E-Pace 2021 طاقتها من محرك 2.0 لتر توربو 4 سلندر بقوة 246 حصان للفئة الأساسية، وترتفع القوة إلى 296 حصان لفئة “سبورت” الأعلى في المجال، مع نظام دفع كلي قياسي.

ويبدأ سعر جاكوار E-Pace 2021 فيس ليفت من 42,045 دولار، ما يعادل 158,000 ريال، مع طرحها في الأسواق خلال أشهر.

