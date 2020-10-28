مرسيدس سترفع حصتها في استون مارتن إلى 20%

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت مرسيدس عن رفع حصتها في شركة استون مارتن البريطانية من 2.6% حالياً إلى 20% خلال الأعوام الثلاثة القادمة.

وصرحت مرسيدس أن هذه الخطوة ستؤدي لمشاركة أوسع للتقنيات والمحركات بين مرسيدس واستون مارتن، ويُذكر أن رئيس مرسيدس AMG السابق، توبياس مورز، تقلد منصب المدير التنفيذي الجديد لاستون مارتن في مايو 2020.

وتستخدم استون مارتن حالياً محركات وصانديق تروس من AMG في بعض موديلاتها، بالإضافة إلى أنظمة المعلومات الترفيهية وعدة تقنيات أخرى مشتركة مع مرسيدس.