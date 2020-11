ايسوزو MU-X 2021 الجديدة كلياً تنطلق رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – أزاحت إيسوزو الستار عن MU-X موديل 2021 الجديدة كلياً بتصميم خارجي أكثر جراءة وعصرية وتحديثات تقنية واسعة لأنظمة الترفيه والسلامة.

كما حصلت إم يو إكس 2021 على منصة جديدة كلياً مشتركة مع دي ماكس بيك أب 2021، مع مشاركة المحركات كذلك، خاصة محرك 3.0 لتر تيربو ديزل 4 سلندر بقوة 190 حصان وعزم 450 نيوتن متر وناقل أوتوماتيكي أو يدوي 6 سرعات وقفل تفاضلي خلفي.

وصرحت إيسوزو أن السيارة ستحصل على تقنيات سلامة رائدة في فئتها، مثل نظام كروز كونترول بالرادار وتقنية التحذير من السيارات العابرة من الخلف ووسادة هوائية مركزية بين المقاعد الأمامية للحماية من الاصطدامات الجانبية ونظام كروز كونترول يعمل بالرادار والمزيد.

وتشمل المواصفات الداخلية شاشة 9 إنش أكبر حجماً لنظام المعلومات الترفيهية ولوحة عدادات رقمية ونظام تحكم مناخي بمنطقتين وتطبيقات أبل كاربلاي وأندرويد أوتو.

وسنعلم المزيد من مواصفات وأسعار السيارة مع اقتراب موعد انطلاقها في الأسواق العالمية في بداية 2021.

