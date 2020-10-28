بأنظمة تدفئة متطورة.. فورد تكشف عن نسخة 2021 من"إكسبلورر"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عززت شركة فورد الأمريكية تواجدها في سوق سيارات SUV متوسطة الحجم بنسخة 2021 من طراز "إكسبلورر" المميز.

وكان طراز فورد إكسبلورر لعام 2020 قد حصد التصنيف الأعلى من معهد التأمين للسلامة على الطرقات السريعة في الولايات المتحدة.

وعرض موقع "كار أند درايفر" في تقرير بالصور مواصفات وقدرات نسخة 2021 من طراز فورد إكسبلورر، شمل الكشف عن قوة المحرك و الفئات المتوفرة.

جديد نسخة 2021

وعرض الموقع أبرز التحديثات التي طرأت على نسخة 2021 من طراز إكسبلورر، وأهمها تقنيات داخلية متطورة منها أنظمة لتدفئة المقاعد ومقود القيادة.





الأسعار

طراز إكسلورر سيتوفر منها 6 فئات للبيع ،الأول بسعر 33,470 ألف دولار، ثم XLT بسعر 35,245 ألف دولار، Limited بسعر 46,950 ألف دولار، Limited hybridبسعر 50,600 ألف دولار، STبسعر 53,850 ألف دولار، وأعلى فئة Platinum بسعر 55,725 ألف دولار.

المحرك

يتوفر من طراز إكسبلورر 4 خيارات فيما يخص المحرك،منها التوربيني بسعة 2.3 لتر، ومحرك آخر توربيني فئة V6 ذو سعة 3.0 لتر، وأقوى محرك يتوفر به الطراز هو المحرك المخصص لفئته الرياضية، ST، الذي ينتج قوة 400 حصان.

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الوقود

يستهلك الطراز بفئاته العامل بمحرك سعته 2.3 لتر، "جالون" كل 20 ميلا داخل المدن، ومثله كل 27 ميلا على الطريق السريع.

الصالون الداخلي



من الداخل يكفي الطراز لـ7 ركاب، وبالمقاعد الأمامية تتوفر مساحة امتداد للأقدام تصل لـ 43.0 بوصة، ومساحة للأعلى تصل لـ 40.7 بوصة.

التقنيات

يتوفر بالطراز منظومة تقنية تشمل شاشة عرض بقياس يتراوح بين 8.0 بوصة، و 10.1 بوصة، تعمل بأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، ويتوفر بها خاصية الاتصال اللاسلكي بالإنترنت.





الأمن والحماية

اختتم الموقع عرضه لمواصفات الطراز بالكشف عن أنظمة الأمن والحماية والتي تشمل نظام التنبيه المسبق حال الاصطدام، الذي يدعمه نظام الفرامل ذاتية التفعيل، وكاميرات خلفية لرصد الحركة، ونظام للحفاظ على المسار.