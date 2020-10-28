7 فئات.. مفاجآت من تويوتا في طراز "هايلاندر" لعام 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت تويوتا عن نسخة 2021 من طراز "هايلاندر" Highlander، الذي يتمتع -الطراز- بقدرات رياضية هائلة، وذلك ضمن سياراتها التابعة لفئة SUV.

وعرض موقع "كار أند درايفر" مواصفات وقدرات طراز تويوتا الجديد الذي تتوفر منه سبع فئات للبيع بأسعار مختلفة، موضحا أنه من أهم المميزات حجم الإطارات التي تأتي بقياس 20 بوصة.

وقال من بين فئات الطراز، نسخة L بسعر 35,985 ألف دولار، وLE بسعر 38,185 ألف دولار، ثم فئة هايبرد بسعر 39,585 ألف دولار، وXLE بسعر 40,985 ألف دولار، وفئة XSE التي تطرح بسعر 42,580 ألف دولار.



وأعلى فئة من الطراز Platinum بسعر 48.140 ألف دولار.





المحرك

تتوفر نسخة 2021 من طراز تويوتا بمحرك V6 بسعة 3.5 لتر ويعمل بناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 8 سرعات، ويدعمه نظام دفع خلفي، مع معدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 6.7 ثانية.

الوقود



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الفئات العاملة بنظام الدفع الأمامي من الطراز تستهلك من الوقود "جالون" كل 21 ميلا على الطريق داخل المدن، ومثله كل 29 ميلا على الطريق السريع.

أما الفئة الهجينة من الطراز، فيتوقف استهلاك الوقود حسب الأميال التي يقطعها.





الصالون الداخلي

وحسنت تويوتا من الخامات التي تصنع منها مقاعد الصالون الداخلي لطراز "هايلاندر" بنسخته الجديدة لعام 2021، ومن الداخل يكفي الطراز في مساحته لـ 8 ركاب.

التقنيات

يتمتع الطراز بمنظومة تقنيات عالية،تشمل شاشة معلومات بمنطقة التحكم الوسطى يتراوح قياسها ما بين 8.0 بوصة و 12.3 بوصة، تعمل بأنظمة تشغيل أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، بالإضافة لنظام المتحدث الذكي من أمازون، ونظام صوتي مكون من 11 سماعة مكبرة من ماركة JBL.







