بالصور.. محركات "فورد" تقود سيارات الشركات المنافسة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في عالم صناعة السيارات تستعين ماركات سيارات بمحركات من مصانع أخرى، ضمن اتفاقيات تجمع ما بين الشركات وبعضها بهدف التطوير.

وقد تكون شركة فورد هي أكثر ماركة سيارات سبق لها أن شاركت ماركات أخرى بمحركات من صنعها، بعدد يصل لـ 50 ماركة.

وقدم موقع "أوتو كار" المختص بأخبار السيارات قائمة بأبرز موديلات السيارات التي طرحت بمحركات من صنع مارك فورد الأمريكية.



بدأ الموقع القائمة، وفقا للتسلسل الزمني لطرح هذه الموديلا، وبدأها بطراز من ماركة Sydney Allard الإنجليزية، التي طرحت طرازها Allard P1 عام 1948 بمحرك من صنع ماركة فورد بسعة 3.9 لتر.

ومن حقبة الخمسينيات جاء ضمن القائمة، طراز AC من ماركة ACE، الذي طرح عام 1953 بمحرك Ford Zephyr الذي ينتج قوة 2553 سي سي.

من بعدها جاء ضمن القائمة طراز Caribbean من ماركة "فالكون" البريطانية، الذي طرح عام 1959، بمحرك من صنع ماركة فورد، وينتج قوة 1172 سي سي.

من حقبة الستينيات جاء ضمن القائمة، طراز Scimitar الذي طرح ضمن ماركة Reliant، الذي طرح عام 1964 بمحرك من صناعة ماركة فورد، وكان ينتج قو 120 حصانا، وتصل سرعته القصوى لـ 117 ميلا في الساعة.

وطراز Piper GTT الرياضي الذي طرح عام 1968 بغرض المشاركة في السباقات، وكان يعمل بمحرك مميز من صنع ماركة فورد، ذو 4 أسطوانات وينتج قوة 997 سي سي.

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ومن حقبة السبعينيات جاء طراز AC 3000ME الذي طرح لعام 1979، بمحرك من صنع ماركة فورد، وكان محرك من فئة V6 بسعة 3.0 لتر تصل سرعته القصوى 120 ميلا في الساعة.

ومن حقبة الثمانينيات، جاء طراز Reliant Scimitar SS1 الذي طرح للأسواق عام 1984، بمحرك من صنع ماركة فورد ينتج قوة تتراوح بين 1296 سي سي و 1596 سي سي.

وطرز Panther Solo الذي طرح للأسواق عام 1989، بمحرك من صنع ماركة فورد، من طراز XR3i وكان يتوفر بسعة 1.6 لتر.

ومن حقبة التسعينيات، جاء ضمن قائمة "أوتو كار" طراز AC Ace Brooklands الذي طرح عام 1998، بمحرك من صنع ماركة فورد، فئة V8 ينتج قوة 320 حصانا.

ومن بداية الألفية الجديدة، جاء طراز M12 من ماركة "نوبل" البريطانية، وهو الطراز الذي طرح عام 2000 بمحرك من صنع ماركة فورد ينتج قوة 352 حصانا.

وفي ختام القائمة، جاء طراز Koenigsegg CC8S الرياضي الخارق الذي طرح بمحرك من صنع ماركة فورد عام 2002، من فئة V8 ينتج قوة 655 حصانا.



