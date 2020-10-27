أستراليا تدرب فتيات المدارس على تغيير الإطارات ومتابعة حالة السيارة

الخليج ٣٦٥ نت – بدأت مدينة سيدني الأسترالية بحملة تدريب فتيات المدارس على تغيير الإطارات ومراقبة مستويات الزيت في المحرك وسوائل التبريد وما إلى ذلك لاكتساب مهارات عملية في مجال السيارات والتعامل مع الحوادث بشكل أفضل في المستقبل.

وتنقسم الحملة التدريبية لدروس عملية وأخرى نظرية عبر الإنترنت، مع العلم أن التدريب لن يكون مقتصراً على الفتيات فقط بل سيشمل جميع المراهقين لاحقاً.

وصرحت إدارة إحدى مدارس سيدني الأسترالية: “من الضروري تعلم الفتيات لهذه المهارات الميكانيكية قبل مغادرتهم للمدرسة.. عليهم الاستعداد للتعامل مع جميع المواقف التي قد تواجههم على الطرق بدل الاعتماد على الآخرين”.