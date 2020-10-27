تعرف على مميزات عضوية أميالي من يلو

الخليج ٣٦٥ نت – منذ أن تأسست شركة الوفاق لتأجير السيارات (يلو حالياً) في عام 2000، وهي تسعى دائماً لتقديم أفضل الخدمات لعملائها، وهو ما جعلها تحتل مكاناً رائداً كأحد أكبر شركات تأجير السيارات في المملكة.



وحرصت الشركة منذ يومها الأول على راحة العملاء وتحقيق أكبر استفادة ممكنة لمستخدمي خدمات شركة الوفاق لتأجير السيارات (يلو)، وهو ما دفعها لتقديم خدمة عضوية أميالي عام 2014، ومنذ ذلك الوقت عملت الشركة على تقديم تجربة مميزة للغاية من خلال الحصول على امتيازات ومكافآت خاصة.

تنقسم عضوية أميالي من يلو إلى ثلاثة مستويات هي العضوية:

الصفراء الفضية الذهبية

العضوية العائلية

حيث تقدم يلو الخيار لإضافة الزوجة والأولاد إلى حساب المستأجر لديها كي يتمتع أفراد عائلته بنفس مميزاته، على عكس الشركات الأخرى التي قد لا تقدم تسهيلات للمستأجرين ذو العائلات بشكل يجعل عملية التأجير صعبة، وهو ما يعني أن العائلات قادرة على مشاركة الأميال سوياً بشكل بسيط وسهل يمكن أن يوفر الكثير من النفقات.

مميزات العضوية الصفراء

خصم (5%) على إجمالي قيمة عقد الإيجار(يومي/أسبوعي/شهري)، بالإضافة إلى الكيلو متر الزائد، وتكلفة شحن السيارة في حال تسليمها في مدينة أخرى، وخصم على الخدمات المدفوعة.

مميزات العضوية الفضية

ضمان حجز مسبق للسيارة قبل (24) ساعة من الاستلام.

(50 كم) إضافي يومياً.

خصم (10%) على إجمالي قيمة الإيجار (يومي/أسبوعي/شهري) ، بالإضافة إلى الكيلو متر الزائد، وتكلفة شحن السيارة في حال تسليمها في مدينة أخرى، وخصم على كافة الخدمات المدفوعة.

(2) ساعات إضافية لوقت التسليم المحدد بالعقد.

مميزات العضوية الذهبية

ضمان حجز مسبق للسيارة قبل (24) ساعة من الاستلام.

(100 كم) إضافة مجانية.

خصم (15%) على إجمالي قيمة الإيجار (يومي/أسبوعي/شهري) ، بالإضافة إلى الكيلو متر الزائد، وتكلفة شحن السيارة في حال تسليمها في مدينة أخرى، وخصم على الخدمات المدفوعة.

(3) ساعات إضافية لوقت التسليم المحدد بالعقد.

خصومات مميزة

تقدم الوفاق شراكات حاملي عضوية أميالي، وهم (الوفاق لصيانة السيارات – تشيلي ويز)، حيث سيتم منح خصومات خاصة لكل عضوية من عضويات أميالي، فيمكن الحصول على خصومات لدى مطاعم تشيلي ويز على الطلبات الداخلية والخارجية والتوصيل -العرض لا يشمل العروض الترويجية والتطبيقات- بواقع:

خصم 5% لحاملي العضوية الصفراء

خصم 10% لحاملي العضوية الفضية

خصم 15% لحاملي العضوية الذهبية

هذا بالإضافة إلى امتيازات وخصومات لدى الوفاق لصيانة السيارات “الصيانة المتنقلة فقط” بواقع:

خصم ٢٥٪ + فحص ١٣ نقطة + تعقيم المركبة للعضوية الذهبية

خصم ٢٠٪ + فحص ١٣ نقطة + تعقيم المركبة للعضوية الفضية

خصم ١٥٪ + فحص ١٣ نقطة + تعقيم المركبة للعضوية الصفراء

خدمات يوربكار

في عام 2019 وقعت شركة الوفاق لتأجير السيارات (يلو) عقد شراكة مع شركة يوربكار، وتنص الاتفاقية على تقديم الخدمة لعملاء يلو بكل سهولة في أكثر من 140 دولة حول العالم، وتشمل الخدمات المقدمة الحجز والدفع عبر الموقع والتطبيق بما يضمن للعملاء سهولة الحصول على خدمات التأجير بشكل مضمون وميسر وآمن.