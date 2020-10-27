مرسيدس AMG GLE 53 كوبيه 2021 “أسعار ومواصفات وصور”

الخليج ٣٦٥ نت – دُشنت مرسيدس AMG GLE53 كوبيه 2021 عند وكيل الصانع الألماني الحصري في المملكة شركة ابراهيم الجفالي، وهي اس يو في متوسطة الحجم بتصميم رياضي ذات سقف منحدر يشبه سيارات الكوبيه الرياضية، وقد تم الكشف عنها لأول مرة في معرض فرانكفورت 2019، لتنافس العديد من السيارات البارزة في هذه الفئة مثل بورش كايين S كوبيه، واليوم سنتعرف عليها بشكل أكثر تفصيلاً.

التصميم

تتميز السيارة بواجهة أمامية رياضية مع شبك باناميريكانا ذي الأعمدة الرأسية، ومصد أمامي قوي، مع مصابيح أمامية جديدة كلياً، ومصد أمامي قوي بالإضافة إلى مصابيح خلفية تُشبه إلى حد كبير مصابيح CLA الجديدة، وعوادم رباعية، مع جناح خلفي صغير، ومن الجانب يُمكنك رؤية أقواس العجلات بلون الهيكل ومرايات بإشارات ترحيبية في الأسفل وتتحرك كهربائية، وجنوط رياضية كبيرة مقاس 21 بوصة، وتتوفر جنوط 22 بوصة بشكل اختياري.

المواصفات

تستمد السيارة قوتها من نفس المحرك المستخدم في GLE53، وهو محرك بست أسطوانات I6 سعة 3 لتر توربو سوبرتشارجد مع نظام هجين خفيف EQ-Boost بجهد 48 فولت يوفر قوة إضافية تبلغ 21 حصان و250 نيوتن.متر من عزم الدوران، لتُصبح القوة الإجمالية 429 حصان و520 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بتسع سرعات ونظام دفع كلي، لتتسارع السيارة من 0 إلى 96 كم/س في 5.2 ثانية فقط.

وللمساعدة في كبح هذه القوة الكبيرة، فقد تم تجهيزها بنظام مكابح عالي الأداء مع أقراص أمامية مقاس 15.8 بوصة وخلفية مقاس 13.6 بوصة، لتتمكن من إيقاف السيارة عالية الأداء ذات الوزن الكبير الذي يزيد عن 2,385 كجم، كما تتميز بنظام تعليق هوائي متكيف يُتيح للسائق الاختيار بين أنماط قيادة مختلفة وهي كومفرت وسبورت وسبورت +، ويُمكن لنظام التعليق تعديل ارتفاع السيارة حسب الحاجة للتعامل مع مختلف الطرق والظروف.

المقصورة

تتميز المقصورة بتصميم داخلي بسيط مع العديد من الإضافات الاختيارية مثل جلد نابا ولمسات خشبية من خشب البلوط الرمادي، ولا يعني السقف المنحني أن المساحة الداخلية أصبحت صغيرة، حيث تأتي المقاعد الخلفية بمساحة رأس وأرجل كبيرة تتسع لثلاثة أشخاص بالغين.

كما أن مساحة التخزين الخلفية أصبحت أقل بشكل بسيط من GLE القياسية يُمكن الوصول إليها عبر باب خلفي يُفتح أوتوماتيكياً، ويُمكن طي المقاعد الخلفية بشكل أفقي لتوفير مساحة تخزين أكبر، مع الكثير من مساحات التخزين المنتشرة الرحبة داخل المقصورة، بالإضافة إلى العديد من أزرار الاختصارات على الكونسول الوسطي للتحكم في المكيف وأوضاع القيادة والنظام الترفيهي، ومكيف هواء مع فتحات تهوية مربعة جديدة.

تتميز السيارة الجديدة كلياً بعجلة قيادة قابلة للتعديل أوتوماتيكياً بها أزرار تتحكم في العديد من الأشياء، ومقاعد رياضية فخمة يُمكن التحكم فيها مع ذاكرة لثلاثة وضعيات للمقاعد، ونظام MBUX الترفيهي المتطور بشاشتين اليُمنى منها لمسية، مع خاصية Hey Mercedes الخاصة بالأوامر الصوتية.

ويتوفر النظام الترفيهي بحزمة AMG Track والتي تُمكنه من عرض أكثر من 80 معلومة خاصة بالسيارة على الشاشة الوسطية أو الأمامية أثناء الانطلاق بها على الحلبة، مثل وقت اللفة وأرقام التسارع وغيرها من المعلومات، كما تتوفر فتحة سقف بانورامية ونظام ترفيهي للمقاعد الخلفية بشكل اختياري.

في الختام، سعر السيارة 540,500 ريال يشمل ضريبة القيمة المضافة، مع ضمان 5 سنوات.