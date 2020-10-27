شفروليه تراكس الجديدة.. منافس قوي في سوق سيارات الـSUV

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تنافس شيفروليه الأمريكية بقوة في سوق سيارات "SUV" صغيرة الحجم، من خلال النسخة الأحدث من طراز "تراكس" المميز في 2021. ووفق موقع "كار أند درايفر"، تراكس الجديدة يتوفر منها الفئة LS بسعر 22,395 دولارا، والثانية بسعر 24,195 دولارا. وأجرت شيفروليه تعديلات على الطراز "تراكس" لتطرح نسخة 2021 بتقنيات مميزة تشمل شاشة عرض بمنطقة التحكم الوسطى بقياس 7.0 بوصة، بخلاف أنظمة تشغيل أبل كار بلاي وأندرويد أوتو،وتوفر خاصية الإنترنت اللاسلكي.

المحرك الطراز الجديد يتوفر بمحرك توربيني ذي سعة 1.4 لتر،ويعمل بناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ6 سرعات. الوقود يستهلك الطراز "جالون" كل 26 ميلا على الطريق داخل المدن، ومثله كل 31 ميلا على الطريق السريع.

الصالون الداخلي من الداخل يتوفر بمساحة تكفي لـ5 ركاب، و مساحة خلفية تكفي حتى 18 حقيبة.

الأمن والحماية طراز شيفروليه "تراكس" الجديد يتمتع بنظام التنبيه المسبق في حالات الاصطدام، وكاميرا خلفية لرصد الحركة، وجهاز استشعاري خلفي للمساعدة على ركن السيارة.

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