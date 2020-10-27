الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت صور تجسسية جديدة لفورد اكسبيدشن ولينكون نافيجيتور فيس ليفت أثناء اختبارهما بتمويهات كثيفة، وستحصل السيارتان على تحديثات معتبرة لموديلات 2022. من الصعب رؤية التغييرات الجمالية على السيارتين، ولكن يمكن ملاحظة بعض التغييرات للخلفية، خاصة للمصابيح، بينما تخفي التمويهات التغييرات الأمامية بشكل محكم. Advertisements بالنسبة لاكسبيدشن فقد حصلت على جنوط 18 إنش جديدة لجميع أنواع التضاريس ومصابيح خلفية جديدة ومصدات مختلفة كذلك. كما ستحصل داخلية اكسبيدشن على تحديثات كذلك، مثل شاشة معلومات ترفيهية رأسية مشابهة لشاشة موستنج ماخ اي الجديدة، وسنعلم المزيد وقت تدشينهم العام القادم. Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فورد اكسبيديشن ولينكون نافيجيتور 2022 تظهران أثناء اختبارهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.