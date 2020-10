فورد اكسبيديشن ولينكون نافيجيتور 2022 تظهران أثناء اختبارهما

الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت صور تجسسية جديدة لفورد اكسبيدشن ولينكون نافيجيتور فيس ليفت أثناء اختبارهما بتمويهات كثيفة، وستحصل السيارتان على تحديثات معتبرة لموديلات 2022.

من الصعب رؤية التغييرات الجمالية على السيارتين، ولكن يمكن ملاحظة بعض التغييرات للخلفية، خاصة للمصابيح، بينما تخفي التمويهات التغييرات الأمامية بشكل محكم.

بالنسبة لاكسبيدشن فقد حصلت على جنوط 18 إنش جديدة لجميع أنواع التضاريس ومصابيح خلفية جديدة ومصدات مختلفة كذلك.

كما ستحصل داخلية اكسبيدشن على تحديثات كذلك، مثل شاشة معلومات ترفيهية رأسية مشابهة لشاشة موستنج ماخ اي الجديدة، وسنعلم المزيد وقت تدشينهم العام القادم.

