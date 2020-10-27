هيونداي موتورز تكشف النقاب عن أصغر سيارة كهربائية

كشفت هيونداي النقاب عن صور ومقاطع فيديو لسيارة كهبرائية صغيرة الحجم تعتمد في تصميمها على مفهوم “45” للشركة.

تتميز السيارة الكهربائية الجديدة والفريدة من نوعها بتقنية التحكم التكيفي العاطفي (EAVC)في القيادة.

سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول تقديم تجربة تنقل فريدة لعملاء الشركة من الشباب.

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت شركة هيونداي موتور اليوم النقاب عن أصغر سياراتها الكهربائية على الإطلاق، حيث طرحت مقطع فيديو يوضح تصميمها الفريد والمبتكر، والتي يتوقع أن تحدث ثورة في حجم السيارات الكهربائية، والتأكيد على ريادة هيونداي في صناعة السيارات الكهربائية.

ويعتمد التصميم الخارجي لهذه السيارة الكهربائية الصغيرة على مفهوم EV “45” الذي سبق أن قدمته هيونداي في عام 2019 في معرض السيارات الدولي (IAA) في فرانكفورت. وقام مصممو هيونداي بتكييف تصميم “مصباح المكعب الحركي” المميز لـسيارات “45” الكهربائية جنبًا إلى جنب مع شكله الجانبي السلس لتقديم هذه السيارة المبتكرة -التي لم تتم تسميتها بعد- وتتميز باللون الأزرق الخارجي مع لمسات برتقالية تضفي المزيد من الأناقة والجاذبية عليها.

واستوحى مصممو هيونداي الإلهام من رياضة السيارات عند تصميم هذه السيارة الجديدة، من خلال وضع مقعد واحد فقط في منتصف السيارة، لتعزيز ثقة السائق أثناء القيادة. ويعادل المحرك الصغير للسيارة الجديدة اثنين من محركي الدينامو (DC) ويتحرك بسرعة قصوى تبلغ 7 كم / ساعة والتي سيستمتع بتجربتها أفضل السائقين في العالم.

وتماشياً مع تصاميم 45 للشركة؛ قامت هيونداي بتصميم هذه السيارة الفريدة من مادة صديقة للبيئة تقليدية (الخشب)، ولازالت هذه السيارة الكهربائية الجديدة لا تحتوي على نطاق قيادة مصنّف رسميًا حتى الآن، ولكن يُعتقد أن ضحك السائق يغذي السيارة للسفر لمسافة أبعد بناءً على تقنية التحكم في السيارة التكيفي العاطفي (EAVC).

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وسيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل قريبًا حول كيفية تقديم هذه السيارة الكهربائية الفريدة من نوعها تجربة تنقل فريدة لعملاء الشركة من الشباب.