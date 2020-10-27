أقوى شاحنات GMC عبر التاريخ.. العالم يترقب مفاجأة 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يترقب عشاق الشاحنات بداية من 2021، مفاجأة ماركة GMC،وهي طرح أول شاحنة كهربائية بالكامل في تطور لسوق الشاحنات العملاقة.

وتتميز شركة GMC بتصنيع شاحنات "بيك أب" مميزة عبر التاريخ، حظيت بمبيعات واسعه حول العالم .

وعرض موقع "هوت كارز" في تقرير بالصور قائمة أقوى 10 شاحنات طرحتها ماركة GMC الأمريكية عبر تاريخها.

وبدأ الموقع بنسخة عام 1950، من شاحنة GMC 100، التي تعد أبرز شاحنات GMC ويستخدمها أمريكيون حتى الآن بعد تحسينات تمت عليها.

من بعدها جاءت شاحنة GMC Sprint التي طرحت عام 1974، وهي أقرب لسيارات القوة الأمريكية، وتصميم El Camino.

ثم، جاءت شاحنة GMC Sycloneعام 1991، وصنعت منها 300 نسخة، بمحرك V6 بسعة 4.3 لتر، ينتج قوة( 280 حصان).

وجاءت بالقائمة شاحنة GMC Sonoma GT التي طرحت عام 1992بمحرك V6 بسعة 4.3 لتر، بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 4.3 ثانية.

وعام 2014، جاءت شاحنة GMC Sierra التي توفرت بمحرك V6 بسعة 4.3 لتر، بعزم دوران( 305 لفات/قدم).

Advertisements

من بعدها جاءت شاحنة GMC Canyon بأنظمة دفع رباعي ودفع خلفي، بالإضافة لنظام اقتحام الطرق الوعرة.

وضمن القائمة أيضا نسخة عام 2019 التي طرحت باسم GMC Syclone بمحرك مميز قادر على التسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 4.5 ثانية.

ثم نسخة 2020 التي طرحت باسم Sierra 2500 HD من شاحنات GMC، بمحرك V8 بسعة 6.6 لتر.

ونسخة 2020 أيضا التي طرحت باسم GMC Canyon، بمحرك V6 بسعة 3.6 لتر، ينتج قوة تتراوح بين 200 و 308 أحصنة.

في ختام القائمة، جاءت الشاحنة الكهربائية هامر التي تقدمها GMC الأشهر القادمة ،واعتبرت أبرز شاحنة قدمتها الماركة الأمريكية.



