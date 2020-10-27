سكودا تطرح Octavia Scout.. سيارة الأراضي الوعرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرحت شركة سكودا سيارتها Octavia Scout الجديدة، نسخة الأراضي الوعرة بنظام الدفع الرباعي.

وأوضحت الشركة التابعة لمجموعة فولكس فاجن الألمانية أن سيارتها الجديدة تتميز بالألواح البلاستيكية السوداء على مبيت العجلات والعتبات الجانبية ونطاقات الأبواب السفلية.

وأشارت الشركة إلى أن السيارة مزودة بباقة تجهيزات الأراضي الوعرة، والتي تضم حماية قاع السيارة بمظهر الألومنيوم مع زيادة الخلوص الأرضي بمقدار 15 ملم، وزيادة طول السيارة بمقدار 16 ملم ليصل طولها الإجمالي إلى 4703 ملم.



وتلفت سيارة سكودا الجديدة الأنظار إليها من خلال العجلات المصنوعة من معدن خفيف قياس 18 بوصة أو مقاس 19 بوصة ضمن باقة التجهيزات الاختيارية، وتبلغ سعة حمولة سيارة سكودا Octavia Scout الجديدة 640 لتر، ولأول مرة يتم تجهيزها بكشافات Matrix بتقنية LED كاملة.

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ويتولى مهمة دفع سيارة سكودا Octavia Scout الجديدة محرك TDI بسعة لترين وقوة 200 حصان، ويدور بعزم دوران أقصى يبلغ 400 نيوتن متر ويعمل بنظام الدفع الرباعي.

ويتم نقل قوة المحرك إلى العجلات عن طريق ناقل حركة أوتوماتيكي DSG سباعي السرعات، بالإضافة إلى توافر محرك TSI بسعة 1.5 لتر وبقوة 150 حصانا ويعمل بنظام الدفع الأمامي مع ناقل حركة يدوي سداسي السرعات.

وأعلنت شركة سكودا أن تكلفة سيارتها Octavia Scout الجديدة تبدأ من 31 ألف و739 يورو.