أرخص 10 سيارات مستعملة بمحرك خارق.. طراز "جيمس بوند" يتحدى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قوة محرك السيارة غالبا ما يضعه الكثيرون في الاعتبار عند الشراء، وتختلف هذه القوة من مركبة لأخرى وفق هدف تصنيعها.

والمحركات فئة V12 التي توصف بالخارقة في عالم السيارات، تزيد من تميز وثمن السيارة، وهناك الكثير ممن يرغبون في شراء هذه الطرازات الخارقة لكن ثمنها الباهظ يحول دون تحقيق ذلك.

موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات عرض، في تقرير بالصور، قائمة أرخص 10 سيارات مستعملة حول العالم تعمل بمحركات V12 الخارقة، وفق التقرير.

وجاء في المقدمة طراز جاجوار XJS، الذي طرح لعام 1975، وتصل قيمته الحالية إلى 10 آلاف دولار.

وجاء بالقائمة، طراز آخر من جاجوار البريطانية هو XJ12، الذي طرح ما بين عامي 1968 و1973، بتكلفة تقل عن 10 آلاف دولار.

ومن ماركة تويوتا اليابانية، جاء طراز Century الذي عرف بكونه الموديل المستخدم كسيارة رسمية لإمبراطور اليابان، وتتوفر نسخة عام 1997 من هذا الطراز ضمن سوق المستعمل بمحرك V12 وبتكلفة تقترب من 10 آلاف دولار..

وشملت القائمة نسخة 1989، من طراز بي إم دبليو المميز، 850i، التي طرحت بمحرك V12، بسعر 15 ألف دولار.

ومن بي إم دبليو أيضا، جاءت ضمن القائمة نسخة 1994، التي طرحت من طراز 750Li بمحرك v12 بسعة 5.4 لتر، بسعر يقل عن 10 آلاف دولار.

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ثم جاء ضمن القائمة، طراز مرسيدس بنز SL600، الذي طرح عام 1993، بمحرك V12 وبسعة 6.0 لتر وتبلغ تكلفته حاليا أقل من 10 آلاف دولار.

ومن مرسيدس أيضا جاء ضمن القائمة طراز S600 الذي طرح عام 2005 بمحرك V12 بسعة 5.8 لتر، ويتوفر حاليا بتكلفة أقل من 10 آلاف دولار.

ومن موديلات مرسيدس أيضا، طراز S65 AMG، الذي طرح عام 2004 بمحرك V12، ويتوفر هذا الطراز حاليا بـ20 ألف دولار.

طراز آخر من مرسيدس جاء ضمن القائمة، هو CL600، الذي طرح عام 2005 وتتوفر حاليا بمحرك V12 وبسعر 10 آلاف دولار.

واختتم الموقع القائمة، بطراز أستون مارتن DB7 الذي ظهر في أحد أفلام جيمس بوند، ويتوفر هذا الطراز بمحرك V12 ونسخته المستعملة تصل قيمتها لـ25 ألف دولار.



