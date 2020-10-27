مرسيدس تفاجئ المنافسين بنسخ جديدة من أيقونتها الفارهة S

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة مرسيدس عن طرح موديلات جديدة من الفئة S الفارهة، بتقنيات أكثر تطورا، في مفاجأة لأسواق السيارات.

وأوضحت الشركة الألمانية أن نسخ AMG الجديدة من الفئة S تعتمد على أعلى معايير التصميم الانسيابي والخطوط الديناميكية، مع الطابع الرياضي على بعض المكونات التصميمية مثل مجموعة العادم رباعية المخارج، وشبكة المبرد Panamericana المميزة لموديلات AMG مع الإطارات العريضة للغاية.

ويزأر داخل الموديلات الجديدة محرك مكون من ثماني أسطوانات على شكل حرف V مع شاحني تربو، ومحرك كهربائي إضافي، ويولد النظام الهجين Plug-in قوة 515 كيلووات/ 700 حصان في النسخة S 63 AMG. ويبلغ مدى السير لهذه النسخة 62 كلم، وتنطلق النسخة S 73 AMG بقوة 588 كيلووات/ 800 حصان.

وتتمتع مقصورة السيارة من الخارج من الطراز AMG S63 بشاشة معلوماتية تدعمها أنظمة تشغيل متطورة منها نظام "أبل كار بلاي"، و"أندرويد أوتو"، ونظام توصيل لاسلكي بالإنترنت، بالإضافة لنظام صوتي مكون من 13 مكبر صوتي من ماركة Burmester ومشغل اسطوانات DVD، وراديو SiriusXM المتصل بالقمر الصناعي.

وتشمل أنظمة الأمن والسلامة نظام رصد المنطقة العمياء التي يصعب على السائق رصدها، ونظام المكابح التلقائي التي تفعل ذاتيا في حالات الطوارئ، ونظام الحفاظ على المسار والتنبيه في حالة الخروج عن المسار، وأيضا نظام حساب السرعة والحفاظ على مسافة آمنة بين المركبات وتنبيه السائق في حالة اقتراب السيارة أكثر من اللازم من المركبات من حولها.