جيلي تستثمر 200 مليون ريال لمكافحة الفيروسات داخل سياراتها

الخليج ٣٦٥ نت – ترغب جيلي في جعل سياراتها أكثر صحة، وذلك باستثمار 54 مليون دولار (202.5 مليون ريال) لمكافحة فيروس كورونا داخل سياراتها، والجدير بالذكر أن تطوير “سيارات أكثر صحية” يختلف عن بناء سيارات طبية متخصصة حيث أن منتجات جيلي مصنوعة للمستهلكين العاديين.

لا تقوم السيارات التي تحمي من الفيروسات بعزل المقصورة عن المواد الضارة في الهواء الخارجي فحسب، بل تقوم أيضاً بتنقية الهواء داخل المقصورة بسرعة وفعالية، وللقيام بذلك، تعاونت مراكز البحث والتطوير الخاصة بشركة جيلي في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والصين لبحث مواد جديدة مستدامة بيئياً بخصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات يُمكن استخدامها داخل أنظمة تكييف الهواء وعلى الأسطح التي يتم لمسها كثيراً مثل الأزرار والمقابض.

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بالإضافة إلى ذلك، ستتعاون جيلي أيضاً مع مؤسسات البحث الطبي والعلمي المهنية لإنشاء فرق مشاريع خاصة للعمل على الأبحاث الجديدة، والجدير بالذكر أنه في 28 يناير من هذا العام، تعاونت جيلي مع مؤسسة Li Shufu لإنشاء صندوق خاص بقيمة 30 مليون دولار (112.5 مليون ريال) للوقاية من فيروس كورونا الجديد والسيطرة عليه، مع التركيز على شراء الإمدادات الطبية التي تشتد الحاجة إليها في الصين حينها على المدى القصير.

في النهاية، تعد خطوة جيلي لتطوير سيارات أكثر صحية نقلة كبيرة في ظل أزمة فيروس كورونا المنتشرة حالياً، حيث ترغب الشركة في تطوير تقنيات سلامة أكثر شمولاً تتجاوز اختبارات التصادم وتنتقل إلى أبعاد جديدة لسلامة الركاب داخل سياراتها.