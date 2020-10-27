تعرف على أسعار وموعد طرح سيارة رولز رويس الجديدة Ghost

كتب: باسل الحلواني

كشفت عملاق صناعة السيارات الفارهة رولز رويس، عن الموعد المقرر لإطلاق أيقونتها Ghost الجديدة.

وقالت رولز رويس إن الجيل الثاني من سيارتها الفاخرة سوف يتم طرحه منتصف نوفمبر المقبل.

وتنطلق سيارة رولز رويس Ghost الجديدة المصنوعة من الألومنيوم بشكل كبير بواسطة محرك V12 بسعة حجمية تبلغ 75ر6 لتر وبقوة 420 كيلووات/571 حصان وبعزم دوران أقصى يبلغ 850 نيوتن متر.

وبفضل هذه القوة الحصانية الكبيرة تنطلق السيارة الفاخرة، التي

يبلغ وزنها 5ر2 طن، من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 8ر4 ثانية وتصل سرعتها القصوى إلى 250 كلم/س.

وتنص نشرة المواصفات الفنية على أن معدل استهلاك السيارة من الوقود يبلغ 2ر15 لتر/100 كلم، وهو ما يعادل 347 جم/كلم من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

ويمتاز تصميم Ghost بالأناقة بشكل أكبر من الموديلات السابقة، ويأتي بشبكة مبرد

مضاءة، بالإضافة إلى زيادة جميع أبعاد السيارة.

وأوضحت الشركة التابعة لمجموعة بي إم دبليو الألمانية أن السيارة Ghost القياسية تأتي بطول قاعدة عجلات 30ر3 متر وبطول إجمالي يصل إلى 55ر5 متر، كما يتوافر الإصدار الطويل من أيقونة رولز رويس الجديدة بزيادة في الطول مقدارها 17 سم وبزيادة في التكلفة تبلغ 36 ألف يورو.

وتزخر مقصورة السيارة بالعديد من التجهيزات الفاخرة المطلية أو المصنوعة من الجلد، والكثير من العدادات الرقمية وشاشة لمسية كبيرة أعلى الكونسول الأوسط العريض، ومن المقرر أن يتم طرح السيارة بأسعار تبدأ من 290 ألف يورو.