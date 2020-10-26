القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة. أعلنت شركة رينو الفرنسية عن إطلاق سيارتها Twingo Electric الكهربائية الجديدة، التي تمتاز بالخط باللون الأزرق على جسم السيارة. أعلنت شركة لاندروفر البريطانية عن توسيع باقة سيارات الدفع الهجين بإطلاق نسخ الدفع الهجين Plug-in من الطرازين Discovery Sport وEvoque. تعتزم شركة رولز رويس إطلاق أيقونتها الجديدة Ghost منتصف شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بتكلفة تبدأ من 290 ألف يورو. في مشهد درامي، أضرم أحد نجوم مواقع التواصل الاجتماعي في روسيا النار في سيارته المرسيدس الفارهة، بعد أن فقد الأمل في "إصلاح" أعطالها.

كانت هذه تفاصيل خبر موجز الخليج 365 للسيارات.. رينو الكهربائية و"الشبح" من رولز رويس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.