هيونداي تطرح سيارة إلنترا الجديدة كلياً في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا

تتميز إلنترا الجديدة كلياً والتي تمثل الجيل السابع من علامة هيونداي الشهيرة بسعتها وطولها، فضلاً عن تجهيزها بأحدث المزايا التقنية، لتقدم بذلك التجربة الأكثر تقدماً داخل السيارة في تاريخها الذي يمتد على مدار ثلاثة عقود.

الخليج ٣٦٥ نت – أطلقت شركة هيونداي موتور، اليوم الجيل السابع من سيارتها الشهيرة إلنترا الجديدة كلياً في دول مختلفة من أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتم الكشف عن الجيل السابع من إلنترا خلال حفل افتراضي مباشر نظمته الشركة، ظهرت فيه السيارة الجديدة وقد خضعت لتغييرات كبيرة، لتصبح السيارة الأكثر تقدماً ضمن فئتها.

وتتميز إلنترا 2021 بأنها أطول وأعرض وأكثر قوة في التصميم، كما أنها تتضمن مجموعة واسعة من التقنيات والخصائص المتقدمة. ويعد التصميم الجديد كلياً في سيارة إلنترا خطوة أخرى إلى الأمام، كما يمثل نجاحاً مستمراً لعلامتها التجارية التي ظهرت لأول مرة منذ ثلاثة عقود في عام 1990.

ويتميز الطراز الجديد بتشطيب فائق ضمن التصميم الداخلي والخارجي في السيارة، ليعكس من خلال شكلها الجديد هوية التصميم “الرياضية الحسية- Sensuous Sportiness” لشركة هيونداي. كما تم تجهيز إلنترا الجديدة أيضاً بهيكل مصمم بشكل متقن يسمح للسائق بالاستمتاع بالطابع الرياضي المميز للتصميم.

ومع هذه التحسينات الجديدة، أصبحت إلنترا أكثر سيارات السيدان المدمجة الجذابة، والتي سترغب الأجيال المستقبلية في قيادتها، إذ توفر تجربة قيادة أفضل وأكثر تطوراً.

مظهر خارجي رياضي أكثر قوة

تبرز سيارة إلنترا الجديدة كلياً على الطرقات بأسلوبها الجريء، ففي المقدمة يحقق الجمع بين الشبكة العريضة المتصلة بالمصابيح الأمامية والمصد مظهراً أمامياً أكثر قوة.

وتضفي الشبكة الأمامية مظهراً مستقبلياً على السيارة، كما تشكل الجوانب الحادة على حافة ممتص الصدمات ومداخل الهواء مزايا أساسية أيضاً للجيل الجديد من إلنترا.

ويبرز جانب السيارة بحجمه العريض وخطوطه الواضحة والمميزة ضمن الطراز الجديد، بالإضافة لغطاء المحرك الأطول، وخط السقف الأنيق، والخط الجانبي ذي الحواف الحادة التي تؤكد على الطابع الرياضي في تصميم سيارة إلنترا.

بالإضافة إلى ذلك، تبرز الأسطح بشكل متقن ثلاثي الأبعاد بينما تتوافق المرآتان الخارجيتان مع بقية عناصر التصميم الأنيق.

وينعكس التأثير الرياضي بوضوح أيضاً في تصميم العجلات المسبوكة، التي تأتي إما من الفولاذ قياس 15 إنشاً، أو من سبائك معدنية قياس 15 و16 و17 إنشاً.

وتم إدخال المزيد من التحسينات على الجانب الخلفي لإلنترا، حيث تتميز بجزء خلفي يعبر عن الثبات والتقنيات المستقبلية.

وبالإضافة إلى التشطيب الأنيق للمصابيح الخلفية المدمجة بتقنية LED، فإن تزيين السطح الأسود أسفل الزجاج يمنح السيارة نمطاً شبيهاً بسيارات الكوبيه، ويكتمل المظهر النهائي باللمسات الأنيقة لغطاء صندوق السيارة، والتي توفر أقصى درجات الرقي والجاذبية.

مقصورة داخلية أوسع وأكثر راحة

تمتاز سيارة إلنترا الجديدة بالمزيد من التحسينات والتغيرات على التصميم الداخلي، حيث زاد حجم المقصورة الداخلية بشكل واضح، لتتوفر بذلك مساحة أوسع وراحة أكثر للركاب.

ويشعر السائق بالطابع الرياضي للسيارة أثناء القيادة بفضل الهيكل المنخفض والواسع، وتوجد أمام السائق شاشة Cluster 10.25 إنشاً، وشاشة AVN مدمجة بغطاء زجاجي واحد لعرض صور واضحة.

ويمكن للعملاء الاختيار بين شاشة TFT-LCD Cluster كاملة بالقياس نفسه، والتي تعرض جميع المعلومات الأساسية على شاشة ملونة رقمية أو مجموعة LCD التقليدية قياس 4.2 بوصة.

وتم تحسين ذراع TGS من حيث الشكل والارتفاع لزيادة كفاءة تبديل التروس، الأمر الذي يمنح السائق تجربة قيادة أكثر سلاسة. وتأتي سيارة إلنترا بخيارين من محركات البنزين القوية والفعالية، كما يتصل المحرك بناقل حركة يدوي بست سرعات أو ناقل حركة أوتوماتيكي، لتحويل القيادة على الطرق إلى متعة حقيقية لكل من السائق والركاب.

ينتج المحرك المطور Nu 2.0 MPI الموفر للوقود قوة قصوى تبلغ 159 حصاناً/6200 دورة في الدقيقة، وعزم دوران أقصى قدره 19.5 كغ/م عند الوصول إلى 4500 دورة في الدقيقة. ولأداء أكثر سلاسة يتوفر أيضاً خيار محرك Gamma 1.6 MPI (127.5 حصاناً، ​6،300 دورة في الدقيقة، وعزم دوران أقصى 15.77 كغ/م عند 4850 دورة في الدقيقة).

تصميم بتقنيات مبتكرة مع منح الأولوية للسلامة

تستمر هيونداي في التركيز على ابتكارات السلامة باعتبارها أولوية في كافة انتاجها من السيارات، لذا تم تجهيز إلنترا 2021 بمجموعة واسعة من المزايا التي تهدف إلى حماية الركاب. حيث يتم تعزيز حماية الركاب من خلال هيكل السيارة شديد الصلابة الذي يمتص الصوت والاهتزازات. كما توفر الوسائد الهوائية الست في الأمام والجوانب، ونظام الكبح الناعم والمريح أماناً إضافياً.

ويمكن للسائقين والركاب أيضاً الاستفادة من مزايا السلامة التقنية الجديدة بما في ذلك نظام تنبيه الراكب في المقعد الخلفي (ROA) الذي يكتشف ويذكر السائق بفحص أبواب المقاعد الخلفية. كما تم تزويد السيارة الجديدة بشاحن لاسلكي للهواتف الذكية، ما يساعد في منع ارتفاع درجة الحرارة ويوفر شحناً أسرع.

وتتميز سيارة إلنترا بنظام معلومات ترفيهي متطور يشمل اتصال بلوتوث متعدد، ونظام مدمجاً للتعرف على الصوت، وشاشة LCD ملونة قياس 10.25 إنشاً مع نظام ملاحة ذكي.

كما تتوفر شاشة عرض audio أحادية TFT-LCD قياس 3.8 إنش، وشاشة عرض audio قياس 8 إنشات، في حين يوفر نظام الصوت المتميز من Bose جودة صوت استثنائية من خلال مكبرات الصوت الثمانية عالية الأداء.

وبمناسبة طرح سيارة إلنترا الجديدة في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، قال بانغ سون جيونغ، رئيس عمليات الشرق الأوسط وأفريقيا في هيونداي: “نحن سعداء للغاية لتقديم إلنترا الجديدة كلياً في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا اليوم. فعلى مدار العقود الثلاثة الماضية، واصلت إلنترا التطور في الشكل والتصميم والتكنولوجيا عبر أجيالها المتتالية، وكان كل جيل من أجيالها يشكل خطوة مهمة صاعدة في تاريخ هذه السيارة الشهيرة. ويأتي الجيل السابع من إلنترا ليواصل ترسيخ هذا التاريخ ويرفع من قيمة السيارة ضمن فئتها. لقد قمنا بتطوير إلنترا كلياً لتكون أكثر أناقة وتقدماً وعصرية. ونتطلع لقيام العملاء بقيادة السيارة المفضلة والأكثر شهرة من هيونداي والاستمتاع بالمزايا التقنية الرائعة التي لا مثيل لها”.

يمكن للعملاء الاختيار من بين تسعة خيارات ألوان خارجية هي الأسود الفانتوم Phantom Black، والأبيض القطبي Polar White، والمعدني Fluid Metal، والرصاصي Electric Shadow، والأحمر Fiery Red، والبرتقالي Lava Orange، والأزرق Intense Blue، ودرجتي الرمادي Cyber ​​Grey وAmazon Gray.

ويأتي التصميم الداخلي للسيارة باللونين الأسود والرمادي المتوسط ​​بينما تتوفر المقاعد بخيارين هما اللون الأسود والرمادي، أو الرمادي الفاتح والبيج، بخيارات ثلاثة من أغطية المقاعد.