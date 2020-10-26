بتصميم أكثر أناقة.. رولز رويس تطلق "الشبح" في الأسواق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعتزم شركة رولز رويس إطلاق أيقونتها الجديدة Ghost منتصف شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بتكلفة تبدأ من 290 ألف يورو.

وأوضحت الشركة البريطانية أن الجيل الثاني من سيارتها الفاخرة يمتاز بتصميم أكثر أناقة من الموديلات السابقة، ويأتي بشبكة مبرد مضاءة، بالإضافة إلى زيادة جميع أبعاد السيارة.

وأوضحت الشركة التابعة لمجموعة بي إم دبليو الألمانية أن السيارة Ghost القياسية تأتي بطول قاعدة عجلات 3.30 متر وبطول إجمالي يصل إلى 5.55 متر، كما يتوافر الإصدار الطويل من أيقونة رولز رويس الجديدة بزيادة في الطول مقدارها 17 سم وبزيادة في التكلفة تبلغ 36 ألف يورو.

وتزخر مقصورة السيارة بالعديد من التجهيزات الفاخرة المطلية أو المصنوعة من الجلد، والكثير من العدادات الرقمية وشاشة لمسية كبيرة أعلى الكونسول الأوسط العريض.

Advertisements

وتنطلق سيارة رولز رويس Ghost الجديدة المصنوعة من الألومنيوم بشكل كبير بواسطة محرك V12 بسعة حجمية تبلغ 6.75 لتر وبقوة 420 كيلووات/571 حصانا وبعزم دوران أقصى يبلغ 850 نيوتن متر.

وبفضل هذه القوة الحصانية الكبيرة تنطلق السيارة الفاخرة، التي يبلغ وزنها 2.5 طن، من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 4.8 ثانية وتصل سرعتها القصوى إلى 250 كلم/س.

وتنص نشرة المواصفات الفنية على أن معدل استهلاك السيارة من الوقود يبلغ 15.2 لتر/100 كلم، وهو ما يعادل 347 جم/كلم من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.