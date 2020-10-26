"إم جي" تتصدر قائمة السيارات الصينية الأكثر استيراداً في 8 أشهر

كتب: باسل الحلواني
تمكنت علامة إم جي، أن تقتنص صدارة قائمة السيارات الصينية الأكثر استيراداً في مصر خلال أول 8 أشهر من 2020، وذلك رغم أزمة فيروس كورونا المستجد التيأثرت على قطاع السيارات حول العالم.
وبلغ عدد واردات إم جي إلى مصر بلغ 6799 سيارة، بحصة سوقية من إجمالي السيارات الصينية المستوردةبلغت 76.5%.
وقُدر إجمالي واردات السيارات الصينية بشكل عام خلال أول 8 أشهر من 2020 بلغ 8888 سيارة.
وتتوافر "إم جي"، في السوق المحلية بـ4 طرازات، منها 2 سيدان "إم جي 5، إم جي 6"، وطرازين SUV هما "ZS، RX5".
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