"رينو" أكثر السيارات الأوروبية استيراداً

كتب: باسل الحلواني

تصدرت علامة رينو الفرنسية، المركز الأول في قائمة السيارات الأوروبية الأكثر استيراداً، بمصر خلال الفترة من يناير حتى أغسطس الماضي، وذلك رغم تداعيات أزمة

فيروس كورونا المستجد التي أثرت على واردات السيارات.



وبلغ عدد السيارات التي قامت "رينو"، باستيرادها خلال أول 8 أشهر

من العام الجاري 8916 سيارة، مستحوذة على حصة سوقية بلغت 21.6% من إجمالي السيارات الأوروبية المستوردة.

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جدير بالذكر أن إجمالي العلامات التجارية الأوروبية خلال أول ثمانية أشهر من 2020 بلغ 41.2 ألف سيارة.