مبيعات سيارات جيلي امجراند تتجاوز 3 مليون نسخة

الخليج ٣٦٥ نت- تُعد جيلي الصينية حالياً واحدة من أسرع الشركات نمواً في العالم، فعلى الرغم من حداثتها في الأسواق العالمية إلا أنها استطاعت أن تضع قدمها بقوة في أغلب الأسواق العالمية، وهو ما يظهر بوضوح من خلال بيع السيارة رقم 3 مليون من سلسلة امجراند.

وتم إطلاق أول سيارة Emgrand EC7 من خط الإنتاج في أغسطس 2009، وكانت حينها أول سيارة صينية تحصل على تقييم أربع نجوم في تقييمات السلامة الأوروبية، بالطبع اليوم جميع سيارات جيلي تحصل على تصنيف خمس نجوم.

في غضون سبع سنوات فقط من إطلاقها، وصلت سيارة امجراند إلى مليون وحدة مباعة، وزاد هذا الزخم مع نمو سلسلة امجراند من مليون إلى 3 ملايين وحدة مباعة في السنوات الأربع التالية (2016-2020)، أي أن السيارة احتاجت فقط لأربعة سنوات ليتضاعف حجم مبيعاتها مقارنة بمليون واحدة خلال سبع سنوات وهو أمر مذهل بالطبع.

ويتم إنتاج امجراند في مصنع جيلي بمدينة لينهاي الصينية، والذي تم تصميمه وفقًا لإرشادات نظام التصنيع العالمي لشركة فولفو، وتم تجهيز المصنع بواحد من أكثر خطوط الإنتاج تقدمًا في العالم بما في ذلك خطوط الطلاء والتجميع النهائي ذات الأوتوماتيكية العالية، ويتم دعم الإنتاج الكامل وفحص الجودة من خلال أكثر من 390 روبوتًا من موردين رائدين عالميًا مثل Hexagon International في المملكة المتحدة، و GUDEL السويسرية، و ABB السويدية، و Zeiss الألمانية.

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وعلق نائب المدير العام لشركة جيلي أوتو السيد سونغ جون قائلاً: “مجموعة امجراند هي الأكثر مبيعًا في الصين لمدة ثماني سنوات متواصلة، وهذا يثبت قدرتنا على إنتاج وبيع سيارات عالية الجودة يمكنها منافسة العلامات التجارية العالمية بشكل مباشر، أعتقد أن ثلاثة ملايين وحدة هي مجرد بداية وأن الثلاثة ملايين وحدة القادمة ستأتي أسرع”.

يذكر بأن شركة الوعلان للتجارة هي الوكيل الرسمي حالياً لسيارات جيلي في السعودية ويوفر طرازات اقتصادية عملية وهي بينراي وكولراي وازكارا.